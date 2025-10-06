پخش زنده
امروز: -
سرپرست کاروان اعزامی به بازیهای آسیایی ساحلی از نهایی شدن تعداد رشتهها و نفرات اعزامی به این بازیها در آذرماه امسال خبر داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین نشست فدراسیون و انجمنهای نامزد اعزام به ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی سانیا ۲۰۲۶ (اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) با حضور مسئولان کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان در محل کمیته برگزار شد.
آرش فرهادیان سرپرست کاروان اعزامی ایران به ششمین دوره بازیهای ساحلی آسیا اظهار داشت: این نشستها بطور اختصاصی با مسئولان هر رشته با حضور مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته، اصغر رحیمی سرپرست کاروان اعزامی به ناگویا، محمد رضا محزون مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت ورزش قهرمانی وزارت ورزش و مدیران کمیته ملی المپیک برگزار و به بررسی وضعیت رشتههای مختلف پرداخته شد.
وی افزود: البته ما در ۱۲ رشته ثبت نام اولیه را انجام دادهایم ولی تا آذرماه امسال که کمیته برگزار کننده بازیها معین کرده تعداد رشته و نفرات اعزامی نهایی خواهد شد.
وی تصریح کرد: بر اساس دادههای مرکز نظارت کمیته و همچنین صحبتهای خود مسئولان فدراسیونهای دعوت شده شرایطشان مورد بررسی قرار گرفت و به غیر از یک یا دو رشته که خود مسئولان آن و کارشناسی مرکز نظارت شانسی برای کسب مدال نداشتند، شرایط اولیه دیگر رشتهها برای حضور در این بازیها مهیا شد.
فرهادیان گفت: در واقع برخی رشتهها حضورشان در بازیهای آسیایی ساحلی سانیا قطعی شده، اما در برخی رشتهها نیز اگر چه ثبت نام اولیه صورت گرفته است ولی حضورشان منوط به کسب نتایج مطلوب در رقابتهای پیش رو تا آذرماه دارد که اگر بتوانند در رقابتهایی که دارند بر روی سکو بروند. پس از کارشناسی نهایی برای شرکت در بازیهای ساحلی تصمیم گیری نهایی صورت خواهد گرفت چرا که هدف ما اعزام رشتههایی است که بتوانند بر روی سکو بروند.
در این نشستها رضا شجیع رئیس مرکز نظارت بر تیمهای ملی، عاطفه اسلامیان (مدیر بین الملل)، مرتضی ضرابی (مدیر پشتیبانی و تدارکات)، حمید سلامی (مدیر تشریفات) و محمود عبدالهی (مدیر روابط عمومی) نیز حضور داشتند.