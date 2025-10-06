مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع، از اسقاط بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو از ابتدای سال تا به امروز خبر داد که روند اجرای آن در حال انجام است.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای فرشاد مقیمی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۴، حمایت‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور به ویژه در حوزه اسقاط و جایگزینی خودرو‌ها و وسایل نقلیه قابل توجه بوده است افزود: از ابتدای سال تا به امروز در کشور بیش از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرو اسقاط شده‌اند. این فرایند به منظور ادامه فعالیت‌ها و نوسازی ناوگان حمل و نقل در حال اجراست.

وی ادامه داد: همچنین برنامه‌هایی برای اثبات خودرو پیش‌بینی شده که به کمک آنها می‌توانیم به بهبود وضعیت ناوگان بپردازیم.

مقیمی همچنین در خصوص نوسازی و اسقاط موتور سیکلت‌های فرسوده گفت: در حوزه موتور سیکلت، ثبت‌نام برای ۱۳۰۰۰ نفر از مالکان انجام شده و این افراد به بانک معرفی شده و برنامه تأمین موتور سیکلت جدید در حال اجراست. این موضوع به جایگزینی موتور سیکلت‌های فرسوده کمک خواهد کرد.

معاون وزیر صمت با بیان اینکه حمایت‌های دولت در زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل، از جمله خودروها، موتور سیکلت‌ها و اتوبوس‌ها، نشان‌دهنده عزم جدی برای بهبود وضعیت حمل و نقل در کشور است افزود: این برنامه‌ها به کاهش آلودگی، بهبود کیفیت خدمات و افزایش ایمنی در حمل و نقل عمومی کمک شایانی خواهد کرد.