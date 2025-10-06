پخش زنده
امروز: -
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی باغملک پیش بینی کرد امسال بیش از ۲۰۰ تن عسل در این شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدقاسم خورشیدی گفت: باتوجه به فعالیت حدود ۳۵۴ زنبوردار و وجود بیش از ۲۲ هزار کلنی زنبور عسل در باغملک، این شهرستان یکی از قطبهای مهم تولید عسل در استان محسوب میشود.
وی با اشاره به آغاز فرآیند آماربرداری از زنبورستانهای فعال این شهرستان از اوایل مهرماه افزود: این اقدام با هدف پایش دقیق ظرفیت تولید، برنامهریزی برای حمایتهای تخصصی و ارتقاء بهرهوری در حوزه زنبورداری صورت میگیرد.
خورشیدی ادامه داد: بر اساس برآوردهای اولیه، پیشبینی میشود در سال جاری بیش از ۲۰۰ تن عسل و سایر فرآوردههای جانبی زنبور عسل از این زنبورستانها برداشت و روانه بازار مصرف شود.
سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی باغملک تصریح کرد: بخشی از زنبورداران شهرستان در فصول سرد و گرم، کندوهای خود را به استانهای چهارمحال و بختیاری، بوشهر و یا شهرستانهای همجوار کوچ میدهند تا با بهرهگیری از شرایط اقلیمی متنوع، تولید خود را افزایش دهند. با این حال، عمده زنبورداران باغملک با بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی شهرستان، به صورت داخلی ییلاق و قشلاق کرده و کلنیهای خود را در نقاط خوش آبوهوا مستقر میکنند.
وی با تأکید بر اهمیت آماربرداری دقیق توسط کارشناسان و همکاری زنبورداران، اظهار داشت: با انجام آماربرداری، زمینه برنامهریزیهای مؤثر در جهت توسعه پایدار صنعت زنبورداری فراهم خواهد شد.