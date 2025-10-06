سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در پردیس سینمایی کاپری گرگان آغاز شد.

افتتاحیه سی و هفتمین جشنواره فیلم کودک و نوجوان در پردیس سینمایی کاپری گرگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان گفت : این جشنواره با هدف حرکت در مسیر شکوفا کردن تخصص های کودکان و نوجوانان است به گونه ای که خود فیلم سازان اعتقاد دارند نگاه نقادانه کودکان آنها را به چالش می‌کشد.

احمد گلچین افزود: با توجه به جنایت‌های رژیم صهیونیستی علیه کودکان مظلوم فلسطینی، برگزاری جشنواره امسال با شعار «بچه‌های غزه تنها نیستند» معنایی عمیق‌تر یافته است.

وی گفت : این جشنواره تا ١۶ مهر در دو ساعت ٨/٣٠ و ١٠ صبح در پردیس سینمایی کاپری برگزار می شود.

گلچین افزود: تعداد ٣ فیلم در ٣روز در رده سنی کودک و نوجوان است. (نام فیلم ها افسانه سپهر .سفید برفی .شهر آرزوها)

علاقمندان می توانند برای تهیه بلیط به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی واحد هنری و سینمایی مراجعه کنند.

دانش آموزان مناطق کم برخوردار گرگان امروز در افتتاحیه جشنواره شرکت کردند.