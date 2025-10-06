وی در این سفر به همراه سید پرویز فتاح رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) سه هزار و دهمین مدرسه برکت را به نمایندگی از مدارس ساخته شده در کشور بهره برداری می کند.

گفتنی است این اقدام در راستای توسعه نهضت عدالت آموزشی صورت گرفته و لرستان به عنوان یکی از استان های پیشرو، ۱۷۰ مدرسه کانکسی بالای ۱۰ دانش آموز را تا پایان مهرماه به صورت رسمی جایگزین خواهد کرد.

ادای احترام به مقام شامخ شهدا، دیدار با دانش آموزان روستای بگ وردی بخش خاوه دلفان و پیگیری وضعیت آموزشی استان در این سفر نیم روزه از دیگر برنامه های کاظمی است.