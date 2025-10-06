تعداد تصادفات درون‌شهری و مصدومان ناشی از آن، کاهش و قربانیان سوانح رانندگی جاده‌ای در شهرستان کلات افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، مسئول اورژانس ۱۱۵ شهرستان کلات گفت: براساس آمار حوادث ترافیکی شش ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل در این شهرستان، تعداد ۶۱ فقره تصادف با ۷۹ مصدوم ثبت شد که این رقم در شش ماهه نخست امسال، به ۵۶ فقره تصادف و ۶۴ مصدوم کاهش یافته و در هر دو دوره، آماری از قربانیان گزارش نشده است.

داوود محمدی افزود: در نیمه نخست پارسال در محور‌های مواصلاتی کلات به مشهد و درگز نیز ۱۵۷ فقره تصادف با ۱۶۶ مصدوم، ۴۶ درمان در محل و چهار کشته به ثبت رسید که این آمار در مدت مشابه امسال، به ۱۶۱ فقره تصادف، ۱۶۷ مصدوم، ۳۶ درمان در محل و هفت کشته افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این آمار بیانگر کاهش نسبی حوادث درون‌شهری و در عین حال ضرورت توجه بیشتر به ایمنی جاده‌های برون‌شهری شهرستان کلات است.