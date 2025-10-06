مراسم تجلیل از مقام‌آوران ژیمناستیک شهرستان بوکان که در مسابقات قهرمانی کشور موفق به کسب عناوین ارزشمند شده بودند، باحضور جمعی از مسئولین وخانواده‌های ورزشکاران شهرستان بوکان برگزار شد.

نصرالهی افزود:این مسابقات در چهار رده سنی و با شرکت بیش از ۳۴۰ ورزشکار از سراسر کشور، در مهرماه به میزبانی شهر تبریز برگزار گردید.

دراین مراسم از مهران یزدانی – مقام سوم رشته حرکات زمینی ، رادوین صدیقی‌راد – مقام سوم رشته پارالل ، ژیار احمدنژاد – مقام سوم رشته حرکات زمینی که با عملکردی درخشان موفق به مدال آوری شدندبااهدای لوح وهدایا تجلیل بعمل آمد.

همچنین دراین مراسم از مربیان پرتلاش و بااخلاق این ورزشکاران، آقای کمال لیلی و آقای شورش آریاپور که نقش مهمی در موفقیت این ورزشکاران ایفا کردند، به پاس تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌هایشان در عرصه ملی قدردانی به عمل آمد.