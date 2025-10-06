پخش زنده
دوومیدانی کاران کیش در رقابتهای قهرمانی پیشکسوتان کشور شش نشان رنگارنگ کسب کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابتهای دوومیدانی پیشکسوتان کشور به میزبانی گرگان برگزار شد.
در بخش بانوان، شهربانو چینهوری با کسب نشان نقره دوی ۴۰۰ متر و نشان برنز دوی ۲۰۰ متر و مرجان مهدوی در دوی ۴۰۰ متر به نشان نقره دست یافتند.
عبدالرضا زارعی نیز در بخش آقایان با کسب نشان طلا در دوی ۲۰۰ متر و نشان نقره در دوی ۱۰۰ متر عنوان موفقترین ورزشکار تیم کیش را از آن خود کرد و محمد شهبازی نیز با نشان برنز دوی ۲۰۰ متر به کار خود پایان داد.