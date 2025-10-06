به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، رقابت‌های دوومیدانی پیشکسوتان کشور به میزبانی گرگان برگزار شد.

در بخش بانوان، شهربانو چینه‌وری با کسب نشان نقره دوی ۴۰۰ متر و نشان برنز دوی ۲۰۰ متر و مرجان مهدوی در دوی ۴۰۰ متر به نشان نقره دست یافتند.

عبدالرضا زارعی نیز در بخش آقایان با کسب نشان طلا در دوی ۲۰۰ متر و نشان نقره در دوی ۱۰۰ متر عنوان موفق‌ترین ورزشکار تیم کیش را از آن خود کرد و محمد شهبازی نیز با نشان برنز دوی ۲۰۰ متر به کار خود پایان داد.