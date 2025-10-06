به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید دریس مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در بازدید از اردوی خدمات پزشکی عمومی و تخصصی قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها در خرمشهر، بر تقویت همکاری این شرکت با گروه جهادی به منظور افزایش ارائه خدمات پزشکی به نیازمندان شهر‌ها و روستا‌های حوزه تاسیساتی اروندان در آینده تاکید کرد.

وی باقدردانی از تلاش‌های پزشکان و نیرو‌های داوطلب حاضر در این اردوی جهادی، بر اهمیت استمرار این‌گونه اقدامات و آمادگی اروندان برای افزایش همکاری در راستای تحقق مسئولیت‌های اجتماعی این شرکت تأکید کرد و گفت: ارائه خدمات درمانی و دندان‌پزشکی رایگان در مناطق کم‌برخوردار، جلوه‌ای از همدلی و ایثار است و شرکت اروندان با همه توان از گروه‌های جهادی فعال در این عرصه حمایت خواهد کرد.

دریس ضمن بررسی روند ارائه خدمات و دریافت گزارشی از عملکرد تیم پزشکی، قول مساعد داد تا با رفع کمبود‌ها و تامین تجهیزات موردنیاز، زمینه گسترش خدمات درمانی این گروه در آینده فراهم شود تا مردم بیشتری از خدمات پزشکی رایگان بهره‌مند شوند.

این اردوی جهادی با همکاری شرکت نفت و گاز اروندان و به همت قرارگاه جهادی نسل سومی‌ها در حال برگزاری است و در قالب اردوی خدمات پزشکی عمومی و تخصصی به مدت ۲۰ تا ۲۵ روز در مناطق محروم استان خوزستان فعالیت می‌کند. در این اردو خدمات متنوعی از جمله ویزیت و جراحی‌های مغز و اعصاب، دندان‌پزشکی، چشم‌پزشکی، ارتوپدی، زنان، داخلی، ریه، کبد و گوارش، نفرولوژی، اطفال، فک و صورت، پوست، گوش و حلق و بینی و زیبایی به مردم ارائه می‌شود.

همچنین در این طرح، ۶ درمانگاه دندان‌پزشکی در شهرستان‌های خرمشهر، هویزه، دشت آزادگان، اروند، دارخوین و مینوشهر هرکدام به مدت ده روز مستقر خواهند بود و خدمات درمانی خود را به بیش از پنج تا هفت هزار نفر از شهروندان این مناطق ارائه می‌دهند.

از دیگر ویژگی‌های برجسته این اردو می‌توان به حضور مجرب‌ترین پزشکان کشور و اساتید برجسته دانشگاهی و نیز برگزاری کلاس‌های آموزش بهداشت عمومی با روش‌های نوین در درمانگاه‌های دندان‌پزشکی اشاره کرد که نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی و سلامت جامعه محلی ایفا می‌کند.