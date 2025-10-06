پخش زنده
امروز: -
سومین همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی به میزبانی پردیس بین المللی کیش دانشگاه صنعتی شریف برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، این رویداد چهارشنبه از ساعت ۲۰ با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان منطقه آزاد کیش برگزار خواهد شد.
حجتالاسلام استاد میرزا محمدی در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.
ولی الله کلامی زنجانی از شاعران و مداحان پیشکسوت کشور در سومین همایش تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی شعرخوانی خواهد کرد.
دویست و پنجاه نفر از خادمان هیئتهای مذهبی، فعالان فرهنگی هیئتها و مساجد کیش پارسال در دومین مراسم تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی تجلیل شدند.