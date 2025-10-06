به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جعفر حسین‌فام معاون برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری شهرستان نقده، محمدامین روحی چیانه بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روند اجرای عملیات زیرسازی معابر این روستا بازدید کردند.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان نقده در حاشیه این بازدید با قدردانی از تلاش‌های دهیاری و بنیاد مسکن در اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی گفت: در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۶۰ هزار مترمربع عملیات زیرسازی معابر در روستا‌های حوزه بخش مرکزی شهرستان نقده توسط دهیاری‌ها اجرا شده است که این میزان، بیانگر اهتمام جدی دولت در بهبود زیرساخت‌های روستایی و ارتقای کیفیت زندگی روستاییان است.

وی افزود: اجرای چنین پروژه‌هایی نقش مهمی در تسهیل رفت‌وآمد اهالی، افزایش رضایت‌مندی عمومی و توسعه متوازن مناطق روستایی دارد.

شایان ذکر است عملیات زیرسازی معابر روستای دشت‌قوره از محل اعتبارات داخلی دهیاری و با نظارت بخشداری مرکزی شهرستان نقده در حال اجراست.