پخش زنده
امروز: -
مسابقه ماهیگیری با حضور ۳۰ ماهیگیر برتر کشور در دریاچه طبیعت ایزدشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقه ماهیگیری با حضور ۳۰ ماهیگیر برتر کشور در قالب ۱۰ تیم به مدت سه شبانه روز در دریاچه طبیعت ایزدشهر شهرستان نور برگزار شد.
رییس انجمن ماهیگیری ورزشی مازندران گفت: در این مسابقه هر تیمی که موفق به صید بزرگترین ماهی شود به عنوان تیم برنده محسوب میشود.
رخشانیان افزود: این کار برای تفریح و تفنن انجام میشود و برای حفظ ذخایر ماهیان، ماهیهای صید شده با کمترین آسیب، دوباره به آب انداخته میشوند.
در پایان این مسابقات؛ تیم اول با صید ماهی به وزن ۱۱ کیلو و ۵۵۰ گرم و تیم دوم با صید ماهی ۱۰ کیلو و ۸۵۰ گرم، در ردههای برتر قرار گرفتند.
رضوانی و گزارشی در این باره: