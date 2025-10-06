به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما از ارزآوری ۱۴۰ میلیون دلاری شمش آهن در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: در این مدت ۲۹۲ هزار تُن شمش آهن از استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: در نیمه نخست امسال ۳۸ هزار تُن ورق فلزی به ارزش ۲۰ میلیون دلار از استان به خارج از کشور صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان گفت: صادرات شمش آهن و ورق فلزی به کشور افغانستان انجام شده است.

کوهگرد افزود: صادرات قطعی کالا‌های تولیدی خراسان جنوبی از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود در نیمه نخست امسال یک میلیون و ۴۲ هزار و ۵۶۹ تن کالا به ارزش ۲۳۰ میلیون و چهار هزار و ۶۸۵ دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۱۲۳ درصد از نظر ارزش و ۷۲ درصد از نظر وزن افزایش داشته است.

وی گفت: کالا‌های تولیدی استان در این مدت به کشور‌های روسیه، ترکیه، پاکستان، عراق، ترکمنستان و افغانستان صادر شده است.