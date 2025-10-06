در دیدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بازرگان با شهلا تاجفر فرماندار ماکو، مسائل مرتبط با مدیریت شهری، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های آتی این شهر مرزی مورد بررسی و گفت‌و‌گو قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛خانم تاجفر فرماندار این شهرستان در این دیدار بر ضرورت مطالبه‌گری و نقش مردم در تعالی جامعه تأکید کرد و گفت: پیشرفت هر جامعه‌ای در سایه مردمانی مطالبه‌گر و آگاه محقق می‌شود.

وی با بیان اینکه تمامی زیرساخت‌ها باید در پیشانی نظام (شهر بازرگان) به‌صورت کامل و کارآمد وجود داشته باشند، افزود: توسعه پایدار در گرو تکمیل زیرساخت‌ها و هم‌افزایی تمامی دستگاه‌های اجرایی است.

تاجفر با اشاره به تجربه خود در حوزه شوراها، شورا‌های اسلامی را تسهیل‌گران امور شهری دانست و تصریح کرد: وظیفه ذاتی شورا‌ها انجام امور شهر با مشورت و وفاق در عمل است و این نهاد مردمی باید در مسیر خدمت خالصانه به مردم گام بردارد.

فرماندار ماکو با تأکید بر اهمیت جایگاه شورا‌ها گفت: مردم از برخی سوء‌مدیریت‌ها، ناهماهنگی‌ها و سوءاستفاده از منابع گلایه‌مندند و این مسائل سبب رنجش افکار عمومی می‌شود؛ بنابراین وحدت، تفاهم و هم‌سویی میان مدیران ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

وی ضمن قدردانی از حساسیت و پیگیری‌های استاندار آذربایجان غربی در خصوص مسائل شهر بازرگان افزود: تقویت مبادلات تجاری و حمایت از تولید داخلی از مهم‌ترین رویکرد‌های منطقه آزاد، به‌ویژه در حوزه بازرگان است.