شبکه فیبر نوری یکی از مهمترین زیرساخت های ارتباطات و فناوری است که اجرای این شبکه در استان اردبیل از چند سال پیش آغاز شده و در شهر نیر به عنوان اولین شهر سبز ارتباطی به پایان رسیده و هم اکنون در شهرهای اردبیل و پارس آباد هم در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل، گفت: سه شهر استان اردبیل در مرحله قرار گرفتن در ردیف شهر سبز ارتباطی قرار گرفتند.

شهریار سرداری در جریان بازدید از روند توسعه شبکه فیبر نوری در پارس‌آباد، اظهار کرد: تاکنون شهر نیر به عنوان اولین شهر سبز ارتباطی استان از شبکه فیبر نوری کامل بهره‌مند شده و ساکنان این منطقه دسترسی به اینترنت پرسرعت با زیرساخت فیبر نوری پیدا کردند.

وی افزود: در شهر اردبیل نیز کار در مرحله نهایی است به طوری که همزمان با حفاری، شوتینگ فیبر نوری نیز انجام شده و پیش بینی می‌کنیم تا پایان سال ساکنان شهر اردبیل به صورت کامل بتوانند از اینترنت پرسرعت به همراه تلفن ثابت با ارتباط مطلوب بهره‌مند شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل تصریح کرد: اخیرا تفاهمنامه‌ای بین شهرداری، استانداری و اداره کل فناوری ارتباطات در استان به امضا رسید تا با توجه به سرقت کابل تلفن ثابت، قرار شد با تبدیل به فیبر نوری تلفن ثابت در شهر اردبیل نیز در بستر فیبر نوری ارائه خدمات کند.

سرداری گفت: با اجرایی شدن این پروژه سرعت ارتباطات و دسترسی به اینترنت مطلوب ارتقا یافته و پایداری بیشتری را در کارکرد اینترنت و شرایط دانلود و آپلود سریع شاهد خواهیم بود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در پارس‌آباد نیز کار با پیشرفت ۵۰ درصد در حال اجرا است و تا آخر امسال پیش‌بینی می‌کنیم در ۲ شهر اردبیل و پارس‌آباد به شکل کامل این پروژه به سرانجام رسیده و این ۲ شهر نیز به عنوان شهر سبز ارتباطی شناخته شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اضافه کرد: از سال آینده نیز کار اتصال سایر شهر‌های استان را به شبکه فیبر نوری آغاز خواهیم کرد تا در مدت ۲ سال آینده بتوانیم در همه شهر‌های استان ارائه سرویس را در بستر فیبر نوری انجام دهیم.

سرداری بیان کرد: هموطنان با راحتی می‌توانند در شهر‌ها و مناطقی از اردبیل و پارس‌آباد که شبکه فیبر نوری اجرایی شده، از سرویس‌ها بهره‌مند و ثبت‌نام و خرید خدمات فیبر نوری و سرویس‌دهی را انجام دهند.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۹۰ هزار خانوار در شهر اردبیل به فیبر نوری متصل شده و سایر شهروندان نیز می‌توانند از طریق شرکت‌های فعال در اردبیل و سایر مناطق از خدمات ارائه شده استفاده کنند.