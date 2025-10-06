در هفته ملی کودک ۴۰۰ برنامه فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می‌شود.

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد

اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در جلسه مشترک مدیران کل صدا و سیما و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان، برنامه‌های هفته ملی کودک تبیین شد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کهگیلویه و بویراحمد در این جلسه بر تولید شخصیت عروسکی با هویت بومی و محلی تأکید کرد و گفت: باید شخصیت عروسکی بومی تولید و به کودکان ایران معرفی کنیم.

سید شهریار گنجی با اشاره به ضرورت معرفی فرهنگ بومی در سطح کشور، بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده کانون پرورش فکری را عاملی مهم در تولید محتوای مناسب دانست و افزود: با تولیدات مشترک و هدفمند می‌توان نشاط و امید را در بین کودکان و نوجوانان تزریق کرد.

گنجی اضافه کرد: در تولید برنامه‌های کودک باید نگاهی نمادین و فرهنگ‌ساز داشته باشیم و آموزش را در کنار سرگرمی به‌طور مؤثر دنبال کنیم.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان نیز در این نشست از اجرای ۴۰۰ عنوان برنامه در هفته ملی کودک با شعار کودکان، حال خوش زندگی خبر داد وگفت: این برنامه‌ها با هدف نشاط‌آفرینی و امید بخشی به کودکان و نوجوانان طراحی شده و در هفته ملی کودک در سطح استان اجرا می‌شود.

سلیمان شهبازی افزود: برنامه‌های ویژه‌ای برای کودکان مناطق روستایی در نظر گرفته شده تا همه کودکان از فرصت‌های برنامه‌های شاداب هفته ملی کودک بهره‌مند شوند.