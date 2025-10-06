مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت توزیع نیروی برق استان تهران و دانشگاه آزاد اسلامی، بر ضرورت پیوند میان صنعت و دانشگاه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما اکبر حسن‌بکلو ، در این برنامه گفت : شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به عنوان مجری پارک علم و فناوری صنعت برق در کشور امسال توسط آقای رجبی مشهدی معرفی شده و ما مسئول اجرای طرح پارک و فناوری صنعت برق در کشور هستیم. در محلی که برای این موضوع در نظر گرفته شده، در حال آماده‌سازی نزدیک به ۶۰۰۰ متر سوله در فضای نزدیک به ۱۲ هکتار هستیم که کنار پارک علم و فناوری آب هم در آنجا راه‌اندازی می‌شود.

مدیرعامل توزیع نیروی برق استان تهران همچنین به اهمیت بهره‌وری انرژی و مدیریت مصرف اشاره کرد و گفت: ما یک بحثی داریم که ان شالله بتوانیم از پتانسیل تمامی دانش پژوهان، دانشمندان و تمامی صاحب‌نظران استفاده کنیم. در راستای بهره‌وری انرژی و در راستای مدیریت مصرف و بحث‌های کاهش ناترازی که امروز یکی از مشکلات و مسائل روز کشور است، امسال با توجه به نیاز مصرفی که در کشور داشتیم، نزدیک به حدود ۱۴ هزار مگاوات ناترازی را شاهد بودیم.

وی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های امروز ما بحث علوم بروز و استفاده آن در صنعت برق است؛ یکی از مسائل امروز ما بحث نیاز به تولید نیست امروز لاجرم باید به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی مصرف برویم؛ برنامه‌ریزی برای ۳۰ مگاوات انرژی خورشیدی در حال انجام است.

حسن‌بکلو اظهار کرد: ما در یک مدت کوتاهی به یک خلا توانمند مواجه خواهیم شد بحث ما این است که از پتانسیل دانشگاه آزاد در توانمندسازی نیرو انسانی استفاده کنیم.

