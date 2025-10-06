به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ گلشن نوروزی در صحن شورای اسلامی شهر با انتقاد از عدم شفافیت در نحوه واگذاری دکه و غرفه‌های تحت تملک شهرداری به اشخاص حقیقی، اظهار داشت: به منظور شفاف سازی و حفظ اعتماد مردم به مسئولان شهری، ضرورت دارد لیست واگذاری این دکه‌ها به شورای شهر ارائه شود.

نائب رییس شورای اسلامی شهر ارومیه افزود: باید کاربری دکه‌های موجود بازنگری شود.

نوروزی در ادامه با اشاره به عدم توازن در میزان اجاره بهای دکه ها، افزود: اجاره بهای دکه‌ها متناسب نبوده و برخی از دکه‌ها در گذشته با کمترین اجاره بها به افراد واگذار شده است.

وی در ادامه گفت: شهرداری با بهبود شرایط و حمایت از موجر می‌تواند به درآمد خوب و رضایت مردمی دست یابد.

دکتر گلشن نوروزی تاکید کرد: به‌روز‌رسانی اجاره بها، ثبت اسامی طرف قراردادها، مشخصات و نحوه واگذاری دکه‌ها باید شفاف سازی شود، واگذاری و اجاره به غیر، خلاف شیوه نامه است و اولویت در واگذاری علاوه بر مددجویان بهزیستی، باید جوانان بیکار باشد.

نائب رییس شورای اسلامی شهر ارومیه در ادامه با تاکید بر عدم تجمیع واگذاری دکه‌ها در خیابان‌های پرتردد از جمله خیابان ورزش و حسنی، اعلام کرد: با توجه به بالا بودن درخواست اجاره دکه در این خیابان ها، ضرورت دارد در واگذاری دکه‌ها از نظر تعداد توجه شود.

دکتر گلشن نوروزی در پایان رعایت عدالت اجتماعی را مورد توجه قرار داد و گفت: در واگذاری دکه ها، زنان سرپرست خانوار و افراد تحت پوشش بهزیستی در اولویت قرار گیرند.