۲۵ مهر ۱۴۰۴ سومین همایش بزرگ بینالمللی اسب کورد در سقز برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهر سقز برای سومین بار شاهد برگزاری همایش بزرگ بینالمللی اسب کورد (شو سواره) خواهد بود، رویدادی باشکوه که با حضور جمعی از سوارکاران برجسته و اسبهای فاخر کورد از استانهای مختلف برگزار خواهد شد.
این همایش در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی همایشهای شهرستان سقز برگزار خواهد شد و هدف آن معرفی ظرفیتهای غنی نژاد اسب کورد، گسترش تعاملات فرهنگی و ورزشی و ترویج فرهنگ اصیل سوارکاری است.
در حاشیه این رویداد، برنامههایی از جملهنمایش مهارتهای اسبسواری، داوری نژادی، معرفی برترین اسبها و کارگاههای تخصصی پرورش و اصلاح نژاد نیز پیشبینی شده است.
در این همایش سوارکارانی از استانهای اصفهان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، همچنین با مشارکت نمایندگانی از اقلیم کردستان حضور خواهند داشت.