به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، شهر سقز برای سومین بار شاهد برگزاری همایش بزرگ بین‌المللی اسب کورد (شو سواره) خواهد بود، رویدادی باشکوه که با حضور جمعی از سوارکاران برجسته و اسب‌های فاخر کورد از استان‌های مختلف برگزار خواهد شد.

این همایش در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۴۰۴ در محل دائمی همایش‌های شهرستان سقز برگزار خواهد شد و هدف آن معرفی ظرفیت‌های غنی نژاد اسب کورد، گسترش تعاملات فرهنگی و ورزشی و ترویج فرهنگ اصیل سوارکاری است.

در حاشیه این رویداد، برنامه‌هایی از جمله‌نمایش مهارت‌های اسب‌سواری، داوری نژادی، معرفی برترین اسب‌ها و کارگاه‌های تخصصی پرورش و اصلاح نژاد نیز پیش‌بینی شده است.

در این همایش سوارکارانی از استان‌های اصفهان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، همچنین با مشارکت نمایندگانی از اقلیم کردستان حضور خواهند داشت.