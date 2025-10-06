رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر ارومیه از پرداخت کمک هزینه بازگشایی مدارس به کارکنان شهرداری ارومیه با حقوق ماه جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ احد یوسفی در صحن شورای اسلامی شهر با اشاره به تصویب پرداخت کمک هزینه بازگشایی مدارس برای کارکنان شهرداری، اظهار داشت: با گذشت بیش از ۱۲ روز از بازگشایی مدارس، این مبلغ تا کنون به حساب کارکنان واریز نشده است.

وی تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده در شورای شهر از شهردار محترم، مقرر شده این کمک هزینه همراه با حقوق ماه جاری پرداخت شود.

یوسفی همچنین بر ضرورت به‌روز‌رسانی سامانه ستاد در خصوص لیست اسامی دکه‌ها، غرفه‌ها و سازه‌های تبلیغاتی تأکید کرد و خواستار شفاف‌سازی نحوه واگذاری، اسامی افراد طرف قرارداد و مشخصات دکه‌ها شد تا روند مدیریت شهری با شفافیت بیشتری انجام شود.