برنامه های «روستا دوستا» ، «دوراهی» و «ادبیاتو» از شبکه رادیویی صبا شنیدنی می شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه رادیویی «روستا دوستا» این هفته به معرفی روستای ابتر، یکی از روستا‌های تاریخی و دیدنی شهرستان ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان می‌پردازد. این برنامه که روز دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵ از رادیو صبا پخش می‌شود، مخاطبان را با جاذبه‌های گردشگری، فرهنگی و تاریخی این منطقه آشنا می‌کند.

برنامه «روستا دوستا» در ادامه معرفی روستا‌های بکر و کمتر شناخته‌شده ایران، این بار مهمان روستای ابتر در شهرستان ایرانشهر است.

این روستا به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص، طبیعت زیبا و فرهنگ غنی محلی، یکی از نقاط جذاب استان سیستان و بلوچستان محسوب می‌شود.

روستای ابتر با چشم‌انداز‌های متنوع طبیعی از جمله کوه‌ها، باغ‌های خرما و دشت‌های سرسبز، فضایی دلنشین برای گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت فراهم کرده است.

همچنین این روستا دارای میراث فرهنگی و تاریخی ارزشمندی است که شامل معماری سنتی، صنایع دستی محلی و آیین‌های خاص مردم منطقه می‌شود.

مردم ابتر با حفظ آداب و رسوم سنتی خود، زندگی روستایی اصیل و مهمان‌نوازی بی‌نظیری دارند که در این برنامه به تصویر کشیده می‌شود.

شنوندگان در برنامه «روستا دوستا» با سبک زندگی، جشن‌ها و مراسم محلی، و همچنین جاذبه‌های گردشگری ابتر از زبان ساکنان آن آشنا خواهند شد.

برنامه «روستا دوستا» به تهیه‌کنندگی نازنین حاج سیف‌الله ، روز دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۵ از رادیو صبا روی آنتن می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را از طریق فرکانس FM ۱۰۵،۵ و همچنین وب‌سایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو صبا دنبال کنند.

برنامه «دوراهی»

برنامه «دوراهی» روز دوشنبه ۱۴ مهر به هنرمندان شال‌باف کردستان می‌پردازد و داستان‌های پشت هر نقش و رنگ را به مخاطبان خود معرفی می‌کند.

برنامه «دوراهی» به عنوان یکی از برنامه‌های پرمخاطب و آموزشی رادیو، در قسمتی جدید با موضوع هنر شال‌بافی کردستان روی آنتن می‌رود.

این برنامه با هدف معرفی و بررسی جنبه‌های مختلف هنر سنتی و اصیل شال‌بافی، فضایی جذاب و آموزنده برای شنوندگان فراهم می‌کند.

در این قسمت، به تکنیک‌ها، طرح‌ها و نقش‌های به‌کار رفته در شال‌های کردستان پرداخته می‌شود و مهمانانی متخصص به توضیح تاریخچه و ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این هنر می‌پردازند. همچنین شنوندگان می‌توانند با ارسال پیامک به سامانه ۳۰۰۰۰۱۰۵۵، سوالات و نظرات خود را مطرح کنند و در این گفت‌وگوی فرهنگی مشارکت داشته باشند.

برنامه «دوراهی» دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۰ به تهیه‌کنندگی رضا عزتی و با اجرای مهدی پر، از رادیو صبا پخش خواهد شد.

برنامه «ادبیاتو»

«ادبیاتو»، روز دوشنبه ۱۴ مهر، شنوندگان سفری جذاب به دنیای حکایت‌های پرمعنا خواهند داشت.

روایت شنیدنی و عبرت‌آموز «گل به صنوبر چه کرد» با نثری دلنشین و صدای امیرحسین مدرس، به بررسی احساسات، تضاد‌ها و درس‌های زندگی می‌پردازد تا قلب‌ها را با مفاهیم ناب ادب فارسی پیوند دهد.

برنامه «ادبیاتو» روز دوشنبه ۱۴ مهر با بخش ویژه‌ای به روایت حکایت مشهور «گل به صنوبر چه کرد» می‌پردازد.

این برنامه تلاش دارد با نثری روان و دلنشین، به بررسی پیام‌ها و معانی نهفته در این حکایت بپردازد و شنوندگان را به تفکر و تأمل در مفاهیم زیبای آن دعوت کند.

حکایت «گل به صنوبر چه کرد» یکی از داستان‌های پرمضمون ادب فارسی است که به رابطه‌ها و تأثیرات متقابل میان انسان‌ها و طبیعت اشاره دارد و از زوایای مختلف به موضوع زیبایی، حسادت و تحول می‌نگرد.

برنامه ادبیاتو با روایت جذاب و تحلیل این حکایت، فرصتی فراهم می‌آورد تا شنوندگان با مفاهیم عمیق و درس‌های آموزنده این داستان آشنا شوند.

این برنامه دوشنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۳ از رادیو صبا پخش می‌شود و به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و گویندگی امیرحسین مدرس روی آنتن می‌رود.