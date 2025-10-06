پخش زنده
در جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان اعلام شد: واردات گندم به مازندران پس از سه سال وقفه آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ جلسه کارگروه گندم، آرد و نان استان مازندران به ریاست دکتر یونسیرستمی استاندار مازندران و با حضور تولایی معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری و رمضانی سرپرست اداره کل غله و دبیر کارگروه گندم آرد و نان استان و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط، در سالن جلسات استانداری برگزار شد. فرمانداران شهرستانهای استان نیز بهصورت ویدئوکنفرانسی در این نشست حضور داشتند.
سرپرست اداره کل غله و دبیر کارگروه گندم آرد و نان استان در این جلسه گزارشی از عملکرد یکساله این کارگروه ارائه کرد و از آغاز مجدد واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر پس از سه سال وقفه خبر داد.
محمدعلی رمضانی افزود: با پیگیریهای مستمر استاندار محترم مازندران، نخستین محموله از مجوز واردات ۳۰ هزار تنی گندم خارجی، به وزن نزدیک به پنج هزار تن، وارد بندر امیرآباد شد و عملیات تخلیه و انتقال آن به سیلوهای استان بهزودی آغاز میشود.
در ادامه جلسه، موضوع حمل یکپارچه آرد یارانهای و نحوه انتخاب دو شرکت حملونقل مجاز برای عقد قرارداد و اجرای عملیات توزیع آرد در سطح استان مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس مصوبات این کارگروه، تمامی خودروهای حمل آرد موظف به نصب سامانه GPS و دوربین نظارتی خواهند بود تا دستگاههای ناظر بتوانند بهصورت لحظهای مسیر حرکت، زمان تحویل و مقصد نهایی خودرو را کنترل و پایش کنند. این اقدام با هدف شفافسازی، جلوگیری از انحراف در توزیع و ارتقای نظارت بر زنجیره تأمین آرد انجام میگردد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری هم در این جلسه، بر لزوم تشویق نانوایان به ایجاد مجتمعهای نانوایی تأکید کرد و گفت: تجمیع واحدهای نانوایی موجب کاهش هزینههای تولید، صرفهجویی در مصرف انرژی و ارتقاء کیفیت نان خواهد شد.
محمدابراهیم تولایی افزود: بهمنظور حمایت از کارخانجات آرد استان، خرید آرد از استان گلستان در سامانه خرید آرد محدود شده است تا علاوه بر حمایت از تولید داخلی، امکان نظارت مؤثرتر فراهم شود. با آغاز واردات گندم خارجی و اختلاط آن با گندم داخلی، کیفیت گندم مصرفی و در نتیجه کیفیت آرد استان بهطور قابلتوجهی افزایش خواهد یافت.
در ادامه، نحوه بازرسی از نانواییها با محوریت فرمانداران و با مشارکت دستگاههایی نظیر تعزیرات حکومتی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و اتحادیههای صنفی مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت. همچنین راهکارهای تأمین آرد نانواییهای نوع ۶ (آزادپز) نیز بررسی شد.
همچنین در پایان جلسه اعلام شد، مراحل پایانی اعطای تسهیلات بانکی به نانوایان برای خرید تجهیزات دوگانهسوز و موتور برق در حال انجام است و بانک عامل، آمادگی کامل خود را برای پرداخت این تسهیلات اعلام کرده است.