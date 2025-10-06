پخش زنده
امروز: -
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت گفت: در فاصله ۱۲ تا ۱۴ ساعته از حمله، موشکهای ما به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شدند که این فاصله زمانی در عملیاتهای نظامی دنیا بینظیر است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با حضور در ویژهبرنامه تلویزیونی «منور» که بهمناسبت گرامیداشت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس و همچنین جنگ تحمیلی ۱۲روزه تولید شده است، با اشاره به فرمایشات امام خامنهای (مدظلهالعالی) مبنی بر اینکه «دفاع مقدس حق حیات بر این کشور دارد و اگر دفاع مقدس نبود، ما نمیتوانستیم نفس بکشیم»، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی دفاع مقدس را به منزلهی اکسیژن برای جامعه ایران در نظر گرفتهاند؛ چراکه دفاع مقدس، انقلاب اسلامی را تضمین کرد و سند انقلاب اسلامی در دفاع مقدس ثبت شد، لذا دفاع مقدس حق بزرگی بر گردن کشور و ملت ما دارد.
هنوز مردم از معاهدههای، چون ترکمنچای احساس شرم میکنند
سردار کارگر با تاکید بر اینکه ملت ایران در دفاع مقدس به خود افتخار کردند، گفت: حداقل در ۲۰۰ سال گذشته (تا دفاع مقدس)، ما در هر جنگی که وارد شدیم، هم هزینه دادیم و هم عزتمان از دست رفت؛ هنوز مردم وقتی معاهدههای ترکمنچای، گلستان و آخال را میبینند، احساس شرم میکنند و آثار آنها در زندگی مردم باقی است.
وی گفت: در جنگ جهانی اول، از ۲۰ میلیون جمعیت ایران، ۱۰ میلیون تن کشته شدند و مردم از گرسنگی و قحطی بزرگ جان دادند؛ بهطوری که تهران با ۵۰۰ هزار نفر جمعیت به ۲۵۰ هزار نفر رسید.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت افزود: رضا شاه در جنگ جهانی دوم به اصطلاح فرمانده کل قوا بود که از کشور فرار کرد و مملکت به دست بیگانگان افتاد؛ اما در دفاع مقدس، حضرت امام خمینی (رحمهالله علیه)، فرماندهی کل قوا را برعهده داشتند و با تدابیر خود توانستند، ضربات اولیهی جنگ را جبران کرده و کشور را به پیروزی برسانند.
دستاوردهای دفاع مقدس در جامعه قابل لمس است
سردار کارگر با اشاره به تجربه ملت ایران در دفاع مقدس ادامه داد: دستاوردهای دفاع مقدس در جامعه پیداست؛ ما در دفاع مقدس سیمخاردار وارد میکردیم، اما امروز پیشرفتهترین موشکها را در کشور خودمان تولید و حتی صادر میکنیم و در سایر حوزهها مثل پزشکی، هنر و ... به دستاوردهای شگرفی دست پیدا کردهایم.
وی با تاکید بر اینکه در دفاع مقدس هشت ساله یک وجب از خاک کشور به دست دشمن نیفتاد، گفت: شهید سپهبد «غلامعلی رشید» میگفت «اینکه ما گفتیم یک وجب خاک ندادهایم، به سازمان جغرافیای نیروهای مسلح گفتیم، محاسبه کنید و آنها اعلام کردند که واقعاً حتی یک وجب از خاک ایران در اختیار رژیم بعثی قرار نگرفت».
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، جبهه مقاومت را از سایر دستاوردهای دفاع مقدس دانست و افزود: شهید سلیمانی و شهید همدانی تاکید میکردند، «اگر دفاع مقدس نبود، در موضوع مقاومت هم موفق نمیشدیم».
پیروزی واقعی دفاع مقدس ملت عزیز ایران بود
وی گفت: دنیا در جریان دفاع مقدس، جمهوری اسلامی را بهعنوان یک نظام مستحکم پذیرفت؛ البته نقشآفرینی رهبری و مردم در این پیروزی غیرقابل انکار است. در واقع، پیروز اصلی دفاع مقدس، مردم بزرگوار ما بودند؛ همانگونه که در انقلاب اسلامی و هر اتفاق مهم دیگری در کشور، مردم نقشآفرین هستند.
سردار کارگر در بخش دیگر سخنان خود به فرمایش حضرت امام خمینی (ره) با این مضمون که «مردم زمان ما از مردم زمان پیامبر (ص) هم بهترند»، تصریح کرد: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شباهتهایی از نظر زمانی با دفاع مقدس وجود دارد. این جنگ، محدودترین جنگ قرن بیست و یکم بود، ولی از نظر کیفیت، قابل ملاحظه است. هرچند با دفاع مقدس قابل مقایسه نیست، اما پیوندهایی دارد که باید به آنها توجه کرد.
وی گفت: در این جنگ ۱۲ روزه نیز مانند دفاع مقدس سه محور اصلی وجود داشت: «رهبری، مردم و نیروهای مسلح» که هر سه نقش مهمی ایفا کردند. نقش مقام معظم رهبری بهعنوان فرمانده کل قوا در این جنگ، نباید مغفول بماند و باید به آن پرداخته شود. نقش معظمله بیبدیل است، همچون نقش مردم و نیروهای مسلح که در این جنگ هر دو فوقالعاده درخشیدند؛ چه در بعد نظامی و چه در بعد امنیتی و انتظامی.
سردار کارگر با تاکید بر اینکه در جنگ ۱۲ روزه اتفاقی بیسابقه رخ داد، بیان داشت: در جریان این جنگ مردم صبح از خواب بیدار شدند و دیدند رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیا (ص)، فرمانده کل سپاه، فرمانده هوافضا، فرمانده موشکی و ردههای بعدی، همگی شهید شدهاند؛ حتی دانشمندان هستهای نیز ترور شده بودند. با این حال، تا ساعت ۸:۳۰ صبح فرماندهان جدید منصوب و راهی میدان شدند و اقدامات نظامی به سرعت آغاز شد.
شلیک موشکهای ایران به سمت سرزمینهای اشغالی
وی گفت: در فاصله ۱۲ تا ۱۴ ساعته از حمله، موشکهای ما به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شدند؛ این فاصله زمانی در عملیاتهای نظامی دنیا بینظیر است؛ البته دشمنان پیشبینی کرده بودند که بین سه تا پنج روز طول میکشد تا ایران توان خود را بازیابد و عملیات انجام دهد، اما این مدت به ۱۲ تا ۱۴ساعت کاهش یافت. این نشان از آمادگی نیروهای مسلح و تدابیر فرمانده معظم کل قوا بود.
سردار کارگر تصریح کرد: مقامات برخی کشورها، در ملاقات با مسئولین ما اذعان کرده بودند که راهبرد ایران در مسئله موشکی و مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکاییها درست بوده است. در این ۱۲ روز، همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: «رژیم صهیونیستی واقعاً له شد».
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه، میزان تخریب موشکهای ایران در سرزمینهای اشغالی بسیار بالا بود، گفت: خود صهیونها اذعان دارند که چهار سال طول میکشد تا مناطق تخریبشده را بازسازی کنند و بازسازی برخی بخشها مثل آزمایشگاه «وایزمن» یک دهه یا بیشتر زمان میبرد. تعدادی از دانشمندان و خلبانان نظامی رژیم نیز در این جنگ کشته شدند.
در جنگ ۱۲ روزه ایران به تنهایی با رژیم صهیونیستی و آمریکا جنگید
سردار کارگر با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از هیچ کشوری حتی دوستان خود مثل حزبالله و انصارالله یمن کمک نخواست، خاطرنشان کرد: ایران اسلامی در این جنگ به تنهایی با رژیم صهیونیستی و آمریکا جنگید و موفق هم شد؛ چراکه دشمن درخواست آتشبس کرد.
وی گفت: ما در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه فقط با رژیم صهیونیستی نمیجنگیدیم، بلکه با کل جبهه استکبار در جنگ بودیم. رژیم صهیونیستی نماینده این جبهه بود و هرچه در اختیار داشتند را به رژیم صهیونیستی دادند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به اینکه آمریکاییها، انگلیسیها، فرانسویها و حتی برخی کشورهای منطقه به رژیم صهیونیستی کمک میکردند، خاطرنشان کرد: این جنگ فقط با رژیم صهیونیستی نبود. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند: «این جنگ بود، درگیری نبود.»
سردار کارگر با تاکید بر اینکه در درگیری نمیتوان یک نظام را تغییر داد، اما صهیونیستها با ما جنگیدند تا کار نظام جمهوری اسلامی را تمام کنند، گفت: دشمن طبق گفته خودش۱۰ سال برنامهریزی و تمرین کرده بود؛ این یک جنگ نظامی، فرهنگی، اقتصادی، رسانهای، شناختی و روانی بود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را یک جنگ همهجانبه دانست و عنوان کرد: در این جنگ همه دنیای استکبار به کمک رژیم صهیونیستی آمدند. این یک درگیری ساده نبود، زیرا اگر فقط یک درگیری بود، چرا دست به ترور زدند؟ آنهایی که نتوانستند عملیات را انجام دهند و شکست خوردند، امروز میگویند ما قصد انجام چنین کاری را نداشتیم، در حالیکه حقیقت غیر از این است. جنگ ۱۲ روزه یک جنگ همه جانبه بود؛ دشمن در مواردی که نتوانسته بود سران و مسئولان را ترور کند، ادعا کرده بود که نمیخواسته، اما وقتی به حمله آنها به نشست شورای عالی امنیت ملی نگاه میکنیم، مبرهن است که نتوانستند همه سران نظام را ترور کنند. در این شورا سران قوا، سران نظامی و برخی وزرای کلیدی در آنجا هستند، در واقع این شورا محل حضور عصاره نظام است، اما دشمن نتوانست در ترور اعضای آن موفق شود.
وی گفت: هدف اصلی دشمن سرنگونی نظام جمهوری اسلامی بود؛ همانطور که دفاع مقدس نیز صرفاً یک درگیری بر سر اروندرود نبود و صدام هم نماینده استکبار جهانی برای از بین بردن انقلاب اسلامی بود؛ در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز همین هدف دنبال شد.
سردار کارگر افزود: دشمن پیشبینی کرده بود که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و حتی گروههای محارب، ضدانقلاب، کومله، دموکرات، منافقین و سلطنتطلبان مأموریتهایی داشتند که از کجا وارد شوند و چه مناطقی را کنترل کنند.
وی گفت: به رضا پهلوی ملعون هم وعده داده بودند که اگر ما پیروز شویم، حکومت محدودی در اختیار تو قرار خواهد گرفت. این برنامهریزیها برای یک روز و دو روز نبود؛ سالها رزمایش کرده و کار کرده بودند.
سردار کارگر با بیان اینکه جنگ ۱۲ روزه جنگی حقیقی و واقعی بود، تصریح کرد: در این جنگ، آمریکا نیز در نهایت توانش وارد شد. دشمنان هرچه داشتند به میدان آوردند، با پهپاد زدند، با هواپیما حمله کردند، شهرهای اصلی و اماکن مهم ما را هدف قرار دادند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران میدانست که رژیم صهیونیستی قصد حمله دارد؛ لذا نیروهای مسلح در آمادهباش کامل بودند و حتی فرماندهان میدانستند حمله امشب یا صبح انجام میشود.
کارگر ادامه داد: نوع عملیات، اما متفاوت بود؛ حمله مستقیم به منازل مسئولین عالیرتبه کشور، اقدامی بیسابقه در دنیا است. این به معنای آغاز یک جنگ همهجانبه بود. در همان ساعتهای نخست، نقشه دشمن اجرا شد و جمهوری اسلامی ایران با عکسالعمل و تصمیمات بهموقع پاسخ داد.
وی گفت: اقدام ایران برای دنیا اهمیت داشت. همه رسانهها مخابره کردند که سران نظامی و دانشمندان ما ترور شدهاند. این اتفاق، شوک بزرگی برای مردم ما ایجاد کرد. اما با تدابیر مقام معظم رهبری، بلافاصله نیروهای مسلح توان خود را بازیافتند، فرماندهان جدید منصوب شدند و اقدامات نظامی آغاز شد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با بیان اینکه در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همبستگی فوقالعادهای که در سطح کشور شکل گرفت، تصریح کرد: ساختار فرماندهی پیشبینی کرده بود که در صورت قطع ارتباط، فرماندهان بعدی وظایف را بر عهده گیرند. مهمتر اینکه ارتباط میان «امام و امت» یعنی مقام معظم رهبری و مردم، نه تنها قطع نشد، بلکه قویتر هم شد.
وی گفت: مسئولان کشور بلافاصله ارتباط با استانها و زیرمجموعهها را برقرار کردند. کشور زنده بود و نظام مستحکم ما نشان داد که حتی در شرایط سخت هم فرو نمیپاشد. رهبری، دولت، نیروهای مسلح و مردم هرکدام در جایگاه خود ایستادند.
امنیت جامعهمحور در جنگ ۱۲ روزه محقق شد
سردار کارگر اظهار داشت: نخستین حضور مردمی نیز بلافاصله پس از نماز جمعه همان هفته شکل گرفت. مردم زیر بمباران به خیابانها آمدند. مسئولان دولتی نیز همراه مردم در خیابانها حضور یافتند. این حضور، دلگرمی بزرگی برای نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی و بسیجی بود.
وی با بیان اینکه امنیت جامعهمحور در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه محقق شد و آیهی شریفه «و تعاونوا علی البرّ و التقوی» در این جنگ به بهترین شکل معنا یافت، گفت: در این جنگ قلوب مردم به دست خداوند بسیج شد. مردم خودجوش به خیابانها آمدند و این نشان داد که تحلیلهای پیشین اشتباه بودند. پیشتر برخی گفته بودند «اگر جنگی با آمریکا یا رژیم صهیونیستی رخ دهد، سرنوشت کشور نامعلوم است»؛ اما این جنگ بارقههای امید را در کشور روشن کرد.
جوانان و نوجوانان امروز از جوانان زمان انقلاب و دفاع مقدس بهترند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت بیان داشت: برخی تصور داشتند نسل جدید مانند نسل دوران دفاع مقدس نخواهد بود؛ اما این جنگ نشان داد که نسل جوان امروز حتی از نسل دهه ۶۰ و دوران دفاع مقدس نیز قویتر است.
وی با بیان اینکه «جوانان و نوجوانان امروز از جوانان زمان انقلاب و دفاع مقدس بهترند»، گفت: جوانان امروزی در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود تهاجم فرهنگی و جنگ شناختی شدید، پای کار آمدند و خود را نشان دادند. این ادعای من نه تبلیغ است، نه اغراق.
سردار کارگر در ادامه به خوشحالی مردم از شلیک موشک به سمت رژیم صهیونیستی اشاره کرد و افزود: از زمان تشکیل رژیم غاصب صهیونی تاکنون، کدام کشور جرأت کرده است به اینگونه این رژیم را در هم بکوبد و چنین خساراتی به آن وارد کند؟ کدام کشور بعد از جنگ جهانی دوم، جرأت کرده است به آمریکا حمله کند؟ حتی در دوران دو قطبی و جنگ سرد میان شوروی و آمریکا نیز چنین اتفاقی رخ نداده است. تنها جمهوری اسلامی ایران بود که با رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، توانست با تدابیر خردمندانه، قریب به ۱۵ یا ۱۶ جنگ احتمالی پیش از جنگ با رژیم صهیونیستی را مدیریت کند و مانع درگیری مستقیم شود.
نقش فرماندهی امام خامنهای در جنگ ۱۲ روزه
وی گفت: از سال ۱۳۶۸ که امام خامنهای به رهبری منصوب شدند نزدیک به پنج تا شش موقعیت جنگ را از ایران دور کردند، اما تمامی اقدامات، تدابیر، فرامین و رهبریهایشان در یک کفه قرار دارد و رهبری معظم له در این جنگ ۱۲ روزه علیه استکبار و رژیم صهیونیستی در کفهای دیگر. نقش امام خامنهای در این جنگ فوقالعاده بود.
سردار کارگر تاکید کرد: ملت ایران متوجه شدند که وجود رهبر معظم انقلاب اسلامی نعمتی بیبدیل است. حتی بسیاری از کسانی که با نظام و انقلاب اسلامی زاویه داشتند، امروز به پیروان معظمله تبدیل شدهاند. این امر حتی در خارج از کشور نیز مشهود است. تصمیمات رهبری موجب شد که ما _ و نه به صرف اینکه اینجانب در حال حاضر سردار کارگر و از نیروهای مسلح هستم _ بلکه فراتر از آن، در مقام یک مسلمان ایرانی بیش از پیش به این حقیقت اذعان کنم که نقش امام خامنهای بیمانند است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ادامه داد: برای درک اهمیت جایگاه رهبری، کافی است نقش رهبری معظمله را در فتنه سال ۱۳۸۸ و همچنین در حوادث سال ۱۴۰۱ مرور کنیم؛ در واقع، امام خامنهای همچون ناخدایی حکیم، این کشتی متلاطم را در اقیانوسی مواج حفظ کردهاند. با این حال، آنچه در این جنگ ۱۲ روزه رخ داد، امری فراتر بود؛ این ۱۲ روز، جلوهای ویژه داشت.
وی گفت: به جرأت عرض میکنم، در میان مردم، چه در دانشگاهها و چه در جامعه، طیفهای مختلف از نخستین سخنرانیهای ایشان متأثر شدند و همگان بر بیمانند بودن رهبری معظم اذعان کردند. از جوانان با ظاهرهای متفاوت گرفته تا افراد سنتی و حتی گروههای اجتماعی گوناگون، همگی متأثر بودند.
مردم پشتوانه نیروهای مسلح هستند
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در ادامه به سه مولفه مهم «ایمان»، «وحدت» و «امید» اشاره کرد و افزود: اگر این سه مولفه در کشور وجود داشته باشد، بیتردید موفقیت نصیب ما خواهد شد. دشمن این سه مولفه را هدف قرار داده است؛ اما در جنگ ۱۲ روز، این سه مولفهها بار دیگر به کشور بازگشت.
وی گفت: اگر میخواهیم همچنان موفق باشیم، باید سه مولفه مهم «ایمان»، «وحدت» و «امید» را حفظ کنیم. به صراحت میتوان گفت که اگر ایمان، هدف و امید در جامعه زنده باشد، هیچ کشوری با هر میزان قدرت نمیتواند، به ایران اسلامی جسارت کند. نیروهای مسلح نیز دلگرمی خود را از حمایت مردم میگیرند. این نکته بسیار مهمی است که باید همواره به یاد داشته باشیم.
پیروز اصلی جنگ ۱۲ روزه مردم هستند
وی با تاکید بر اینکه پیروز اصلی جنگ ۱۲ روزه در برابر استکبار و رژیم صهیونیستی، مردم هستند و هیچ کس دیگر نمیتواند این پیروزی را به انحصار خود درآورد، خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه _ یا همان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه _ بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس دو مسئولیت مهم بر عهده گرفت؛ نخست، حفظ آثار این جنگ، شامل جمعآوری اسناد، فیلمها، تصاویر و مستندات موجود و سپس انتشار آنها در قالب مستندسازی، فیلم و کتاب بود. خوشبختانه، سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با همکاری سایر سازمانهای تابعه بنیاد، از همان روزهای نخست این کار را آغاز کرد. خبرگزاری دفاع مقدس نیز در این مسیر نقش مؤثری ایفا و بسیاری از فیلمها، تصاویر و مصاحبهها را گردآوری کرده است.
ماموریت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
سردار کارگر مسئولیت دوم مجموعه بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس و مقاومت را شناسایی، کشف، نگهداری و سپس تشییع و تدفین شهدا عنوان کرد و بیان داشت: الحمدلله این مسئولیت نیز بهخوبی در سراسر کشور انجام شد. در تهران نیز مراسم باشکوه تشییع شهدا در هفتم تیرماه برگزار شد؛ گرچه اقدامات سازماندهی انجام شد، اما آنچه این تشییع را به آن عظمت رساند، امداد الهی و حضور بیمانند مردم بود. حضور ملت در این مراسم کمنظیر بود و در ردیف معدود تشییعهای بزرگ تاریخ انقلاب، همچون تشییع حضرت امام خمینی (ره)، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید آیتالله رئیسی قرار گرفت.
وی گفت: در نظر داریم برای همه شهدا مستندهای خبری، مستندهای سینمایی و همچنین کتاب تهیه کنیم تا فداکاری آنان به نسل آینده منتقل شود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خاطرنشان کرد: قرار بر این است که ما در مجموعه بنیاد وقایع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را به صورت مستند ثبت کنیم، تا هنرمندان و نویسندگان، در صورت رجوع به این اسناد، روایت تحریفنشده و صحیحی را بازتاب دهند. یکی از مشکلاتی که در دفاع مقدس هشت ساله تجربه کردیم، تحریف برخی واقعیتها بود؛ موضوعی که مقام معظم رهبری بارها نسبت به آن هشدار دادند و بر جلوگیری از تحریف و انحراف تأکید کردند.
سردار کارگر با اشاره به دو وظیفهای که امام خامنهای بر عهده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گذاشتند، گفت: جلوگیری از فراموشی دفاع مقدس و تحریف آن دو وظیفهای است که رهبر معظم انقلاب اسلامی به مجموعه بنیاد محول کردهاند؛ لذا همین وظیفه در قبال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه صادق است.
گردآوری اسناد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد اسناد جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گردآوری شده و تمامی مدارک پس از صحتسنجی در اختیار هنرمندان، مستندسازان و اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت؛ حتی در نظر داریم این اسناد را در قالب «ویکی دفاع» در اختیار عموم مردم نیز قرار دهیم.
سردار کارگر تاکید کرد: بنیاد آمادگی کامل دارد تا همه پژوهشگران، نویسندگان و فیلمسازان را در این زمینه یاری رساند و در خدمت مردم عزیز ایران باشد.
شهید محمد باقری تکرارناپذیر است
سردار کارگر در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه رفیع خانواده شهیدان باقری اشاره کرد و اذعان داشت: از سال ۱۳۵۹ با خانواده شهیدان حسن و محمد باقری انس داشتم؛ با سپهبد شهید محمد باقری رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح نیز در نیروی انسانی سپاه همکار بودم. بعد از مدتی بهواسطه شهید محمد باقری، پیش شهید حسن باقری رفتم و شش ماهی در جنوب در رسته اطلاعات پیش این شهید عزیز مشغول فعالیت بودم.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با تاکید بر اینکه خانواده شهیدان باقری، خانواده باشرافت و اصیل هستند، اظهار داشت: شهید محمد باقری تکرار ناپذیر است؛ البته همه شهدا تکرارناپذیر هستند؛ شهیدان رشید، سلامی، حاجیزاده، شادمانی، طهرانیمقدم و سایر شهدا هم تکرارناپذیرند.
سردار کارگر گفت: با شهید محمد باقری ارتباط کاری و احساسی داشتم. چهارشنبه قبل حمله، قرار بود به مدت نیم ساعت با شهید باقری ملاقات داشته باشم؛ اما این ملاقات یک ساعت و بیست دقیقه طول کشید. خداحافظی عجیبی بین من و شهید باقری اتفاق افتاد. به آقای باقری گفتم شما هستید و ما نیستیم، این شهید عزیز گفت «ما نیستیم شما هستید».
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور ادامه داد: شهید باقری خیلی مرد بزرگواری بود و به معنی واقعی کلمه سرباز کشور و رهبری بود. بعد از شهادت باقری ارتباطم با این شهید بیشتر شده است، خیلی کمکم میکند.
وی با بیان اینکه از شهدا باید در امور محوله کمک بگیریم، چون شهدا واسطه فیض هستند، گفت: یکبار کار خیلی مهمی داشتیم که با مشکل مواجه شده بود، شهید حاج قاسم را واسطه قرار دادیم که مشکل حل شد.
سردار کارگر در ادامه به خصوصیات اخلاقی شهیده فرشته باقری دختر شهید باقری که خبرنگار خبرگزاری دفاع مقدس بود، اشاره کرد و افزود: این شهیده والامقام بیمانند بود؛ البته درست است که ما برای فقدان شهدا ناراحت میشویم و عزاداری هم میکنیم؛ اما شهدا کار خودشان را کردند. شهدا در زمانی که بودند تمهیدات را برای جمهوری اسلامی ایران اندیشیده بودند.
وی گفت: ظرف دو الی سه ساعت جواب اولیه به دشمن بدهی و ۱۲ الی ۱۴ ساعت بعد موشکهای شما در سرزمینهای اشغالی اصابت کند؛ همه این اقدامات زحمات شهدایی همچون باقری، رشید، سلامی، حاجیزاده، کاظمی و سایر شهدا بود.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت، قدرت و اقتدار ایران اسلامی را بهواسطه رشادت و جانفشانی شهدا عنوان کرد و افزود: ما با شهدا زندگی میکنیم؛ من خودم با شهید باقری زندگی میکنم. بارها به شهید باقری میگفتم که با دو شهید بزرگوار خیلی ارتباط نزدیک دارم و این دو شهید در زندگی الگوی من هستند؛ یکی شهید حسن باقری و دیگری شهید محمد بروجردی است و الان هم محمد آقای باقری به آنها اضافه شده است.
فرماندهان جدید راه شهدا را با اقتدار ادامه میدهند
سردار کارگر در ادامه به توانمندی فرماندهانی که جایگزین شهدای فرمانده شدند، اشاره کرد و گفت: فرماندهان جدید راه همین شهدا را طی میکنند و دشمن اگر خطای دیگری بکند، سیلیهای محکمتری خواهد خورد. تنبیه دشمن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حداقلی بود، به حول قوه الهی تنبیه حداکثری به قوت خود باقی است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تاکید کرد: مردم مطمئن باشند، امیر موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح راه شهید باقری را با تجارب بیشتری که از جنگ ۱۲ روزه کسب کرده است، با تمام توان طی میکند.
وی افزود: سرلشکر عبداللهی نیز در قرارگاه مرکزی حضرت خاتمالانبیاء (ص) خیلی محکم و استوار راه شهید رشید را ادامه میدهد.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت تصریح کرد: سردار پاکپور فرمانده کل سپاه نیز با تجاربی که از محور مقاومت و دفاع مقدس دارد، محکم پای کار است و سیلیهای سختتری به رژیم صهیونی میزند؛ همچنین سردار موسوی فرمانده هوافضای سپاه هم راه شهید حاجیزاده را با اقتدار طی میکند. امیر حاتمی فرمانده ارتش نیز بسیار آماده است و اگر دشمن دست از پا خطا کند، حتما سیلی محکمتری خواهد خورد.
رئیس ستاد مرکزی راهیان نور کشور گفت: در جنگ ۱۲ روزه برای دنیا و برای ما غیرمنتظره بود که رژیم صهیونی به مناطق مسکونی حمله کند؛ این رژیم برای ترور دانشمند هستهای سی نفر دیگر را به شهادت رساند.
وی با تاکید بر اینکه اگر ایمان، وحدت و امید را تحت رهبری حضرت آقا زنده نگه داریم، پیروز میشویم، گفت: جنگ زد و خورد است؛ هم ضربه میزنی هم ضربه میخوری، ولی مهم این است که چه کسی پیروز میشود؟ ما تکلیفمان را انجام میدهیم؛ اگر ماندیم، پیروز میشویم و اگر شهید شویم، به تکلیف خود عمل کردیم.
سردار کارگر در پایان با بیان اینکه دنیا اذعان میکند که ایران در جنگ ۱۲ روزه پیروز شد، تصریح کرد: امیدواریم رژیم صهیونیستی از جنگ اخیر درس گرفته باشد و دست به شیطنت نزد، اگر دوباره خطا کند شرایط برای این رژیم سختتر از قبل خواهد شد.