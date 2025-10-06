معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی گفت:فاز اول برنامه ایمنی آب در ۱۲ شهر و ۱۰ روستای آذربایجان غربی اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛جلسه کمیته ایمنی آب با محوریت اجرای برنامه سالانه ایمنی آب در شهر‌ها و روستا‌های استان، به ریاست سیدمهدی عصمت ساعتلو، معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب آذربایجان‌غربی و با حضور سهراب طالبی، مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضلاب و سعید پاشازاده، مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان ارومیه در دفتر معاونت بهره‌برداری برگزار شد.

در این جلسه، نحوه اجرای ده بند از فاز نخست برنامه ایمنی آب در ۱۲ شهر و ۱۰ روستای استان مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.

در ابتدای نشست، سهراب طالبی ضمن تشریح ضرورت اجرای این برنامه، بر اهمیت هماهنگی میان واحد‌های بهره‌برداری، آزمایشگاه، بهداشت و کنترل کیفیت آب برای تحقق اهداف ایمنی آب تأکید کرد.

در ادامه، سیدمهدی ساعتلو، معاون بهره‌برداری شرکت با اشاره به نقش حیاتی ایمنی آب در پایداری شبکه‌های آبرسانی و صیانت از سلامت شهروندان اظهار داشت: با اجرای دقیق برنامه ایمنی آب در مناطق هدف، ضمن شناسایی نقاط آسیب‌پذیر شبکه‌های آبرسانی، زمینه ارتقای سطح اطمینان از کیفیت و سلامت آب شرب مصرفی فراهم خواهد شد.

وی همچنین بر تدوین برنامه زمان‌بندی مشخص، تعیین مسئولیت واحد‌های مرتبط و پیگیری مستمر اجرای بند‌های برنامه ایمنی آب در سطح استان تأکید کرد.