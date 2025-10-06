به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛مجتبی نجفی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، در خصوص روند اجرای طرح جهاد آبرسانی به روستا‌های دارای تنش آبی استان اظهار داشت: این طرح با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای روستا‌هایی که فاقد آب بهداشتی هستند یا نیازمند بازنگری در تأسیسات آبرسانی می‌باشند، تدوین و در سطح کشور اجرایی شده است.

وی افزود: با انعقاد تفاهم‌نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در وزارت نیرو، عملیات اجرایی آبرسانی به ۷ هزار و ۱۳۸ روستا در فاز اول آغاز گردید. روستا‌ها بر اساس اولویت‌های تامین آب شرب، کیفیت آب و محدودیت‌های شبکه توزیع طبقه‌بندی شده‌اند.

در استان آذربایجان غربی، قرارداد اجرای طرح برای ۳۷۹ روستا با جمعیت یکصد و ۷۹ هزار نفر و پنجاه و دو هزار ۷۵۰ خانوار با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به مبلغ اولیه نه هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۴۰۰ منعقد شد و هم‌اکنون در حال اجرا است.

نجفی در ادامه گزارش گفت: این پروژه در شهرستان‌های شوط، پلدشت، چایپاره، سردشت، پیرانشهر، میاندوآب، شاهیندژ و بوکان در قالب مجتمع‌های چندروستایی اجرا می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تصریح کرد: تا کنون ۴۵ روستا به صورت مستقیم به بهره‌برداری رسیده و از نعمت آب شرب پایدار و بهداشتی بهره‌مند شده‌اند. همچنین، حجم ذخیره آب ۷۰ روستای میاندوآب از طریق احداث مخزن و حفر و تجهیز چاه‌های مجتمع افزایش یافته و پس از تکمیل خط انتقال، به طور کامل وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد. عملیات اجرایی پروژه همچنان در جریان است و تلاش می‌شود تمامی روستا‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن از خدمات این طرح بهره‌مند شوند.