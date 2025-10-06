پخش زنده
به مناسبت هفته انتظامی سردار"محمد احمدی" فرمانده مرزبانی آذربایجان غربی در برنامه زنده تلویزیونی منظر حضور پیدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛سردار "محمد احمدی"با اشاره به شعار هفته انتظامی گفت: مجموعهی مرزبانی با بسیج تمام توان و امکانات در راستای ایفای وظایف سه گانهی نظامی، انتظامی و دیپلماسی پای کار هستند و مقتدرانه در حال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و ملت بصیر ایران اسلامی هستند، اما این اقتدار زمانی دو چندان میشود که با مشارکت همهی آحاد جامعهی مرزنشین و قانونمداری اجتماع توأم شده باشد لذا اقتدار نیرو اگر با مشارکت جامعه همراه باشه امنیت پایدار در آن جامعه نهادینه و ماندگار خواهد شد.
وی در ادامه افزود: الحمدلله این تعامل و همدلی فیمابین مرزنشینان غیور و مرزبانان بصیر استان به بلوغ کامل رسیده و ماحصل اون رو امروز در مرزهای امن استان میتونیم مشاهده کنیم و شکرِ خدا استان آذربایجان غربی به یکی از امنترین استانهای کشور تبدیل شده است.
وی بیان داشت: اگر بخوام مصداقی صحبت کنم میتونم به پذیرایی و خدمترسانی به زائرین اربعین حسینی (ع) توسط اهل سنت خونگرم، ولایی و مهماننواز پیرانشهر اشاره کنم که این تعامل، همدلی و هم افزایی، چندینبار توسط سردار فرمانده محترم انتظامی کل کشور و سردار فرمانده محترم مرزبانی فراجا هم مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است.
سردار"محمد احمدی"در پایان گفت: ضمن تشکر از مدیر کل محترم صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی به خاطر همکاریهای مداوم و مستمری که با مجموعهی مرزبانی استان دارند، محضر شریف و شهیدپرور استان عرض کنم که فرزندان آنها در وجب به وجب مرزهای استان چشمان بیدار آنها بوده و شبانهروز در سختترین شرایط آبوهوایی کوهستان در سرمای ۴۰ درجه زیر صفر، حفاظت و حراست از این خاک عزیز را که به خون هزاران شهید سرافراز گلگون شده، سرلوحهی اقدامات خود قرار داده و لحظهای در ایفای وظیفه خود به عنوان چشمان بیدار و بصیر ایران اسلامی غفلت نخواهند نمود.