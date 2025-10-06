با راه‌اندازی سکو‌های جدید بارگیری پالایشگاه اصفهان، ظرفیت ذخیره‌سازی و صادرات گاز مایع و بوتان این پالایشگاه افزایش یافته و درآمد ارزی کشور بیشتر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، ظرفیت ذخیره‌سازی و صادرات گاز مایع (ال‌پی‌جی) و بوتان در این شرکت با بهره‌برداری از سکو‌های جدید بارگیری به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. هم‌اکنون امکان فروش و صادرات روزانه ۴۰ تانکر ال‌پی‌جی و ۳۰ تانکر بوتان با ظرفیت متوسط ۲۳ تن خالص برای هر تانکر فراهم شده است.

تولید روزانه گاز مایع در پالایشگاه اصفهان حدود ۱۲۰۰ تن است که بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تن آن به مصرف داخلی اختصاص می‌یابد و مابقی به بازار‌های صادراتی عرضه می‌شود. صادرات مستقل بوتان نیز پس از دریافت مجوز‌های رسمی آغاز شده و هم‌اکنون به‌عنوان بخشی از برنامه توسعه صادرات فرآورده‌های نفتی ادامه دارد.

مخازن کروی ذخیره‌سازی پروپان و بوتان در پالایشگاه اصفهان در دی ۱۴۰۲ به بهره‌برداری رسیده بود که برای نخستین بار امکان مدیریت پایدار ذخایر و جلوگیری از تزریق مستقیم ال‌پی‌جی به شبکه سوخت را فراهم کرد، همچنین در دی ۱۴۰۳، ۶ سکوی بارگیری ال‌پی‌جی و چهار سکوی بارگیری بوتان در این پالایشگاه به مدار بهره‌برداری اضافه شد و ظرفیت بارگیری و صادرات افزایش یافت. این اقدام‌ها افزون بر پاسخگویی به نیاز داخلی، مسیر افزایش درآمد‌های ارزی از محل صادرات ال‌پی‌جی، بوتان و سایر فرآورده‌های نفتی را هموار کرده است.

ارتقای ظرفیت تولید بخار، آب صنعتی و گاز نیتروژن

افزون بر این، عملیات راه‌اندازی سه واحد ۸۱، ۴۱A و ۴۱B در پالایشگاه با هدف ارتقای ظرفیت تولید بخار، آب صنعتی و گاز نیتروژن در حال انجام است. واحد ۴۱A شامل پمپ‌های آب بویلر فید واتر (BFW)، گاززدا و کنترل‌ولو‌های فشار بخار به همراه دیگ‌های بخار شماره ۰۱-۴۱ تا ۰۳-۴۱ است. ظرفیت نهایی این واحد تولید ۲۲۷ تن بخار در ساعت از طریق یک بویلر است. طبق برنامه، دیگ بخار شماره ۰۲-۴۱ تا پایان مهر به مدار تولید وارد می‌شود.

واحد ۴۱B متشکل از مجموعه واحد‌های DO (سیستم حذف روغن از آب)، UF (تصفیه آب)، RO (آب‌شیرین‌کن) و DM (تولید آب بدون املاح برای دیگ‌های بخار) است. ظرفیت اسمی تولید این واحد ۷۰۰ مترمکعب آب در ساعت است که هم‌اکنون با ظرفیت ۱۸۰ مترمکعب در ساعت در حال بهره‌برداری است. محصول نهایی این واحد آب DM شده است که به‌عنوان خوراک اصلی دیگ‌های بخار و واحد‌های پالایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

واحد ۸۱ (تولید ازت یا گاز نیتروژن) نیز وارد مرحله راه‌اندازی شده و هم‌اکنون در قطعه فانکشن تست (تست عملکرد تجهیزات) قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود راه‌اندازی کمپرسور این واحد تا پایان مهر به انجام برسد. ظرفیت تولید این واحد ۲۷۸۰ نرمال مترمکعب در ساعت است که از این مقدار ۲۳۰۰ نرمال مترمکعب گاز نیتروژن و ۴۷۰ نرمال مترمکعب نیتروژن مایع خواهد بود.

در شرایط فعلی مقدار تولید بخار در بخش شمالی پالایشگاه به حدود ۱۰۸۵ تن در ساعت می‌رسد که از این مقدار، نزدیک به ۱۰۰ تن در ساعت به بخش جنوبی پالایشگاه منتقل می‌شود، همچنین حدود ۱۵۰ مترمکعب آب BFW در پالایشگاه جنوبی مصرف می‌شود. این روند فشار مضاعفی بر دیگ‌های بخار و سیستم‌های تصفیه آب DM و RO در بخش شمالی پالایشگاه وارد کرده و امکان اجرای تعمیرات اساسی روی بویلر‌ها را محدود ساخته است.

با توجه به این شرایط، راه‌اندازی یکی از دیگ‌های بخار در سیستم BFW می‌تواند افزون بر کاهش فشار وارده بر واحد‌های تصفیه آب، شرایط لازم برای انجام تعمیرات اساسی بویلر‌های موجود، همچنین افزایش قابلیت اطمینان عملیاتی پالایشگاه را فراهم کند.

همچنین به‌تازگی و در پی افزایش ریجکت ناشی از دریافت آب دریا و پر شدن پوند‌های انتهایی، با الحاق واحد RO۲ (واحد ۴۶) به مدار تولید، گام مهمی در بهبود فرآیند تأمین آب دریا برداشته شده است.