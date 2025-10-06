به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابوطالب گرایلو اظهار کرد: عملیات تخلیه و بارگیری در بندر امام خمینی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ با افزایش در رویه‌های کابوتاژ، ورود انواع کالاهای وارداتی و نیر تخلیه و خروج کالاهای اساسی از بندر، جایگاه این بندر را به ‌عنوان یکی از مراکز مهم تأمین کالا در کشور پررنگ‌تر کرده است.

وی با بیان اینکه مجموع عملیات تخلیه و بارگیری در بندرامام خمینی طی ۶ ماه نخست امسال از مرز ۲۴ میلیون تن فراتر رفته و رشد ۱۸ درصدی را ثبت کرده است، افزود: میزان این کالاها به ۸ میلیون و ۴۲۲ هزار تن رسیده که بخش مهمی از آن شامل غلات و نهاده‌های دامی است.

گرایلو بیان داشت: خروج کالاهای اساسی از بندر، با افزایشی معادل ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، به ۸ میلیون و ۸۶۱ هزار تن رسید. از این مقدار، ۸ میلیون و ۳۲۱ هزارتن از طریق حمل جاده‌ای با ۳۱ درصد رشد و بیش از نیم میلیون تن نیز از طریق حمل ریلی با ۱۲ درصد رشد به مقاصد مصرف در سراسر کشور ارسال شده است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان با اشاره به رشد ۱۰۱ درصدی کابوتاژ نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تصریح کرد: حجم جابه‌جایی کالا در این بخش به ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار تن رسیده که نقش مهمی در تأمین نیاز مناطق مختلف کشور ایفا کرده است.

وی می گوید: در بخش کالاهای معدنی، کودهای شیمیایی و مصالح ساختمانی، روند عملیاتی بندر با رشد ۴ درصدی به ۳ میلیون و ۴۱۵ هزار تن رسیده است. همچنین کالاهای کانتینری با بیش از ۳۷ هزار و ۱۰۰ TEU ، ۷ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

گرایلو ادامه داد: ورود کالاهای وارداتی به بندرامام خمینی نیز با رشد ۱۱ درصدی نسبت به دوره مشابه، به حدود ۱۰ میلیون تن رسیده است.

وی با اشاره به افزایش حجم عملیات بندرامام خمینی همراه با ارتقای سهم ملی در واردات کالای اساسی خاطرنشان کرد: استمرار رشد شاخص‌های عملکردی بندر امام خمینی بیانگر جایگاه راهبردی این بندر به‌عنوان محور اصلی تخلیه و بارگیری کالای اساسی کشور و نقش کلیدی آن در پشتیبانی و تأمین کالا برای بازار داخلی است.