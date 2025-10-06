به‌منظور پاسداشت مقام شامخ شهدا و ارج نهادن به صبر و استقامت خانواده‌های معظم شهدا، فرماندار ماکو به همراه امام جمعه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان با خانواده شهید محمد آذربان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در این دیدار، خانم شهلا تاجفر فرماندار ماکو با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهید محمد آذربان، خانواده‌های معظم شهدا را از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی دانست و گفت: خانواده‌های شهدا، پیونددهنده آرمان‌های شهدا با مردم و استمراربخش مسیر نورانی ایثار و شهادت هستند و آنان با صبر و استقامت خود، پاسدار امنیت، مرز‌ها و ارزش‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی‌اند.

وی با اشاره به جایگاه والای مادران شهدا افزود: مادران شهدا گنجینه‌های معنوی جامعه و از ارزشمندترین بندگان در پیشگاه الهی هستند؛ چراکه با ایمان و ایثار خویش، فرزندانی تربیت کردند که با نثار جان خود، عزت و اقتدار ایران اسلامی را تضمین نمودند.