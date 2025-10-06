پخش زنده
عشایر خراسان جنوبی در نیمه نخست امسال، ۶ هزار و ۶۰۰ متر مربع صنایع دستی داری تولید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر کل عشایر خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار صدا وسیمای استان گفت: گلیم، قالی، قالیچه، جاجیم، تابلوفرش، پشتی، سفره آردی و حوله از جمله تولیدات داری عشایر استان است.
ابراهیمی افزود: در این مدت همچنین عشایر استان ۲۹ هزار مورد صنایع دستی غیر داری از جمله تراش سنگهای قیمتی و نیمه قیمتی، سوزن دوزی، عروسک سازی و سبدبافی تولید کردند.
وی همچنین با اشاره به اینکه گرچه تولیدات داری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل عوامل مختلف حدود ۶ درصد و غیرداری حدود ۱۰ درصد کاهش داشته است، اما عشایر استان همچنان با ذوق وسلیقه خود صنایع دستی در جای جای استان تولید میکنند و از طریق نمایشگاه ها، بازارهای عمومی و فضای مجازی در استان ودیگر استانها صنایع دستیشان را به فروش میرسانند.
پارسال به همت عشایر خراسان جنوبی ۶ هزار و ۹۰۰ هزار متر مربع صنایع دستی داری و ۲۹ هزار مورد صنایع دستی غیر داری تولید شد.