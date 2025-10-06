پخش زنده
رئیس دستگاه قضا گفت: بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی در کنترل بازار، به ویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم به مسئولان مربوطه یاری رسانند و با گرانفروشی و احتکار قاطعانه برخورد کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسنی اژهای، امروز دوشنبه (۱۴ مهر) در نشست شورایعالی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته فراجا گفت: نیروهای فراجا همواره در خدمت به مردم و تأمین و تحکیم امنیت شهروندان در سرتاسر ایران اسلامی، جانفشانی و رشادت کرده و شهدای زیادی را تقدیم کردهاند. همچنین شاهدیم که هر روز بر کیفیت خدمترسانیهای فراجا به مردم افزوده میشود.
رئیس دستگاه قضا افزود: فراجا نهادی است که مورد اعتماد و وثوق مردم است؛ برای افزایش و تَضاعف این سرمایه اجتماعی، طبیعی است که پلیس ما باید هر چه بیشتر قانونگرا، قانونمند و صبور باشد و همواره خود را در کنار مردم ببیند؛ که انشالله همینطور خواهد بود، قوه قضاییه نیز در راستای تحکیم آرامش و امنیت مردم، از پلیس مقتدر حمایت میکند.
وی در ادامه با تاکید مؤکد بر ضرورت حُسن رفتار با مردم و اربابرجوع گفت: خدمت بیمنت و خالصانه به مردم و نظام اسلامی در صدر وظایف و اولویتهای ماست؛ تاکید مؤکد داریم که کار و امورات قضایی و حقوقی مردم، تحت هیچ شرایطی بر روی زمین نماند و با کُندی و تأخیر و فَترت مواجه نشود. باید تلاش مضاعف به خرج دهیم تا کار مردم را با سرعت و دقت بیشتری انجام دهیم و در این اثناء، نهایت خضوع و رفتار محترمانه را با مردم و مراجعهکنندگان به دستگاه قضا داشته باشیم.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به موضوعِ ورودی پروندهها به مراجع قضایی گفت: یکی از مسائل موجود در قوه قضاییه، حجم ورودی پروندهها به محاکم و مراجع قضایی است؛ طبیعتاً هر چه مسائل و مشکلات اقتصادی در جامعه بیشتر میشود، سرریز این افزایش و تَزاید به دستگاه قضا است؛ افزایش حجم ورودیها میتواند بر کیفیت کار قضات اثر بگذارد؛ فلذا کلیهی بخشهای ذیصلاح در دستگاه قضایی از جمله معاونت پیشگیری از وقوع جرم، دادستانها، مرکز توسعه حل اختلاف و ... باید تدابیر و تمهیدات ویژهتری را جهت بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی در حل و فصل دعاوی و اختلافات به کار گیرند و در این راستا، تجهیز همهجانبه دادگاههای صلح، شوراهای حل اختلاف، جریانات میانجیگری و داوری را وجهه همت خود قرار دهند.
حجتالاسلام محسنی اژهای اظهار کرد: اگر چه همانطور که اشاره کردم، افزایش ورودی پروندهها به مراجع قضایی، ناشی و مُنبعث از مسائل موجود در جامعه و اجتماع است و ارتباط مستقیمی با عملکرد دستگاه قضایی ندارد، اما ما مسئولان قضایی میتوانیم تدابیر و تمهیدات هوشمندانه و بدیعی به خرج دهیم تا این حجم ورودی پروندهها، بر کیفیت کار قضات ما اثر منفی نگذارند؛ به عنوان مثال، مقام قضایی در دادستانی در هنگامه تدوین و صدور کیفرخواست باید تمامی سعی و تلاش خود را به خرج دهد که کیفرخواست ارسالی به دادگاه در نهایت اتقان و استحکام و بدون کوچکترین خدشه و نقصی باشد؛ نباید اینگونه باشد که دادستان ما کیفرخواست را با علم به اینکه بخشی از آن ناقص است به مرجع بالاتر ارسال کند؛ البته قطعاً چنین نیست و عموم مقامات قضایی ما در دادستانیهای سراسر کشور به این امر خطیر و مهم عنایت دارند و این مقوله را از باب مثال، متذکر شدم.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به اهمیت تحکیم امنیت روانی و فیزیکی مردم افزود: بار دیگر تاکید مؤکد دارم که مقامات قضایی ذیصلاح در کنترل بازار، بویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، به مسئولان مربوطه در کشور یاری و مساعدت رسانند و با احتکار، قاطعانه مقابله کنند؛ همچنین در مبارزه و مقابله با عناصری که امنیت روانی مردم را مخدوش میسازند و به ناهنجاریهای اجتماعی دامن میزنند و این ناهنجاریها را پدید میآورند، کوچکترین تردیدی به خود راه ندهند و در این عرصه، قاطعانه و وفق قانون عمل کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به شهادت روحانی انقلابی و خدوم، شهید ولیالله حیدری در محراب عبادت گفت: ضروری است مقامات قضایی مربوطه، هر چه سریعتر و در نهایت دقت، علل وقوع این حادثه تألمآور را ریشهیابی کرده و فرد قاتل را به سرعت و منطبق با قانون، محاکمه و مجازات کنند.