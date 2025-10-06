به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۴ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین روزنامه‌های مصر دوشنبه ۶ اکتبر

روزنامه الشروق

- تهران: توافق قاهره با آژانس انرژی اتمی دیگر اعتبار ندارد

- وزیر امور خارجه ایران: هیچ راه نجاتی جز راه حل دیپلماتیک برای مسئله هسته‌ای وجود ندارد

- ترامپ: آتش‌بس به محض پذیرش خط عقب‌نشینی اسرائیل توسط حماس آغاز می‌شود

- مصر امروز میزبان مذاکرات غیرمستقیم بین جنبش حماس و اسرائیل است

- روبیو: مرحله خلع سلاح و خروج آسان نخواهد بود

- متحد میلیاردر ترامپ به دنبال ایجاد امپراتوری رسانه‌ای است؛ الیسون در حال آماده شدن برای خرید سهام تیک تاک است و پسرش نیز در شرف خرید دیسکاوری برادران وارنر است

- حوثی‌ها از بمباران اهداف حساس در قدس اشغالی خبر می‌دهند

روزنامه المصری الیوم

- السیسی ریاست نشست شورای عالی نیرو‌های مسلح را بر عهده گرفت

- مذاکرات حماس و اسرائیل در قاهره برای تمدید مهلت تحویل اسرا

- مصر بولدوزر‌ها و جرثقیل‌هایی را برای آواربرداری از غزه وارد کرد

روزنامه الیوم السابع

- مصر میزبان مذاکرات آزادی گروگان‌ها بین اسرائیل و حماس است

- شهادت ۷۰ فلسطینی در غزه

- بیانیه مصری-عربی-اسلامی: ما بر تعهد مشترک نسبت به عدم آوارگی مردم فلسطین تأکید می‌کنیم

- قاهره سه هزار و ۶۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه ارسال کرد

روزنامه الدستور

- کارشناسان بین‌المللی نقشه راهی برای موفقیت طرح ترامپ برای غزه ترسیم می‌کنند

- مطالباتی برای واداشتن نتانیاهو و دولتش به پایبندی کامل

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز روسیه ۱۴ مهر ۱۴۰۴

«کامرسانت»

⁃ پوتین: ارسال موشک‌های «تاماهاوک» به کی‌یف روند مثبت در روابط روسیه و آمریکا را از بین خواهد برد.

⁃ در ساختار پلیس فدرال آلمان، واحدی ویژه برای مقابله با پهپاد‌ها ایجاد شد

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ نتانیاهو دستور اعزام هیئتی به مصر برای مذاکرات دربارهٔ غزه را صادر کرد.

⁃ ترامپ دربارهٔ پیشنهاد پوتین پیرامون پیمان استارت جدید: «برای من ایدهٔ خوبی به نظر می‌رسد.

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ در طول شب، ۲۵۱ پهپاد بر فراز روسیه سرنگون شد.

- مرکل کشور‌هایی را نام برد که مانع از مذاکرات با روسیه پیش از آغاز عملیات ویژه شدند.

هواپیمای شرکت روسی که تحت تحریم آمریکا قرار دارد، به آفریقای جنوبی سفر کرده است

«ایزوستیا»

⁃ حماس گزارش رسانه‌ها دربارهٔ آتش‌بس و تسلیم سلاح را تکذیب کرد.

⁃ رسانه‌ها: حماس می‌تواند همهٔ گروگان‌های اسرائیلی را در یک روز آزاد کرده و سلاح خود را تحویل دهد

«ار-ب-کا»

⁃ قیمت طلا رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد.

⁃ برلین حوادث مربوط به پهپاد‌ها را با «شناخت پوتین از غرایز آلمانی» توضیح داد.

⁃ مِرتس اعلام کرد که حذف اسرائیل از مسابقهٔ «یوروویژن» یک «رسوایی» خواهد بود

مهمترین عناوین خبری روزنامه‌های امروز افغانستان

روزنامه دولتی «انیس»:

- برگزاری همایش سه روزه استانداران و فرمانداران افغانستان در قندهار.

- قرار است وزیر امور خارجه افغانستان برای شرکت در نشست «فارمت مسکو» عازم روسیه شود.

- وزیر امور مهاجرین افغانستان: بدرفتاری و اقدام نظامی علیه مهاجران افغان در پاکستان نباید تکرار شود.

- کمک‌های نقدی تاجران افغان مقیم قطر به زلزله زدگان کنر.

- خط آهن خواف – هرات، گام نخست در تبدیل شدن افغانستان به چهار راه اقتصادی.

پایگاه اطلاع رسانی «الاماره»:

- دعوت رسمی ترکیه از وزیر تجارت افغانستان برای شرکت در نشست وزرای سازمان اکو.

- ترمیم سه فروند بالگرد نیرو‌های هوایی افغانستان به دست متخصصان افغان.

- گسترش همکاری‌های افغانستان و ترکمنستان، گفتگوی تلفنی متقی و مردوف درباره طرح تاپی.

- وزارت کشور افغانستان برای حفظ آرامش مردم، استفاده از مواد «ترقه» را ممنوع کرد.

وبسایت روزنامه «اطلاعات روز»:

- وزرای خارجه طالبان و ترکمنستان در یک گفتگوی تلفنی، روند کار پروژه گاز تاپی را مثبت ارزیابی کردند.

- طالبان: استفاده از مواد محترقه در مراسم‌ها در جریان شب ممنوع است.

- فرماندهی امنیتی طالبان در پروان کشته شدن چهار عضو این گروه را تایید کرد.

- طالبان در پنجشیر درباره توافقنامه «دوحه» آزمون کتاب خوانی برگزار کرد.

- دفتر نمایندگی سازمان ملل: آموزش و پرورش برای افغانستان برای صلح و ثبات ضروری است.

وبسایت روزنامه «هشت صبح»:

- دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای بررسی جنایات طالبان در اسپانیا برگزار می‌شود.

- صد‌ها کودک در افغانستان به دلیل سوء تغذیه در بیمارستان‌ها بستری هستند.

- سازمان نجات کودکان: صد‌ها کودک یتیم در پی زمین لرزه اخیر به کمک فوری نیاز دارند.

- یک افسر سابق افغانستان در زندان بلاروس زیر شکنجه قرار دارد.

- قرقیرستان صد و سی تن کمک بشردوستانه به زلزله زدگان افغانستان کمک کرد.

تیتر اخبار مهم روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پاکستان دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴

«داون نیوز»

- تاکید پاکستان و مالزی بر تقویت همکاری‌های اقتصادی در جریان دیدار نخست وزیران دو کشور

- انتخابات اولین پارلمان سوریه پس از سقوط دولت بشار الاسد آغاز شد

- پاکستان و عربستان برای تقویت روابط دوجانبه کمیته مذاکرات اقتصادی تشکیل دادند

- حزب تحریک انصاف خواستار عمومی سازی توافقات امضا شده دولت اسلام آباد با کشور‌های غربی در زمینه همکاری‌های معدن شد

«جیو نیوز»

- تعداد قربانیان واژگونی ساختمان مدسه اسلامی در اندونزی به ۵۴ کشته افزایش یافت

- پاکستان دومین کشور جهان در کاهش خطر ورشکستگی مالی معرفی شد

- تظاهرات ضد صهیونیستی در شهر‌های متلف پاکستان برگزار شد / حزب جماعت اسلامی در لاهور و کراچی راهپیمایی حمایت از غزه برگزار کرد

- عملیات ارتش پاکستان در بخش «کروکی» بلوچستان / ۴ تروریست تحت حمایت هند به هلاکت رسیدند

«روزنامه دنیا»

- مذاکرات برای اجرایی کردن طرح صلح غزه امروز به میزبانی مصر آغاز می‌شود

- ادامه تورم محصولات کشاورزی در پاکستان / قیمت گوجه فرنگی به ۴۸۰ روپیه رسید

- وزیر دفاع پاکستان: احتمال حمله مجدد هند وجود دارد؛ باید هشیار باشیم

- نشست چهارجانبه پاکستان، ایران، روسیه و چین در مورد افغانستان امروز در مسکو برگزار می‌شود

عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از لندن، عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس در روز دوشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۴ به این شرح است:

دیلی میرور:

گری نویل در واکنش به اعتراضات جریان راست افراطی خواستار اتحاد مردم شد و گفت: «مردان سفیدپوست خشمگینِ» با برافراشتن پرچم‌ها، موجب تفرقه در کشور می‌شوند.

روزنامه آی پیپر:

ریچل ریوز برنامه دارد با افزایش مالیات بر بخش خدمات مالی، دست‌کم دو میلیارد پوند درآمد تازه برای جبران کسری بودجه دولت فراهم کند.

تایمز:

گفت‌و‌گو‌های میان حماس و اسرائیل از روز دوشنبه در مصر آغاز می‌شود. دونالد ترامپ هشدار داده اگر حماس بخواهد همچنان قدرت را در دست داشته باشد، با «نابودی کامل» روبه‌رو خواهد شد.

دیلی تلگراف:

محافظه‌کاران از دولت کارگر خواسته‌اند درباره فروپاشی پرونده جاسوسی چین توضیح دهد و تأکید کرده‌اند یکی از نزدیکان نخست‌وزیر باید نقش خود را در این ماجرا روشن کند.

دیلی میل:

کریستوفر پاول با فشار فزاینده‌ای روبه‌رو است تا توضیح دهد چرا اتهام‌ها علیه دو شهروند بریتانیایی متهم به انتقال اطلاعات به چین کنار گذاشته شده است.

ایندیپندنت:

کمی بیدنوک در کنفرانس حزب محافظه‌کار خواستار افزایش اخراج مهاجران و خروج بریتانیا از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شد. دومینیک گریو هشدار داده است که این موضع می‌تواند «آغاز سقوط» حزب محافظه‌کار باشد.

دیلی اکسپرس:

مل استراید در کنفرانس حزب اعلام کرد در صورت بازگشت محافظه‌کاران به قدرت، ۳۰۰ میلیارد پوند از هزینه‌های رفاهی کشور کاسته خواهد شد.

مترو:

دولت قصد دارد روند خرید و فروش خانه را ساده‌تر و سریع‌تر کند و فروشندگانی که پس از توافق اولیه، پیشنهاد بالاتری را می‌پذیرند، ممکن است جریمه شوند.