پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان خوی از پایش مراکز معاینه فنی خودروهای سبک در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛میثم رحمتی گفت: در این بازدید، نحوه گزارشدهی مراکز معاینه فنی و خطوط صدور کارت معاینه فنی توسط کارشناسان مورد بررسی و پایش قرار گرفت. شهرستان خوی دارای سه مرکز معاینه فنی خودروهای سبک می باشد.
وی افزود: هدف از انجام بازدیدهای دورهای از مراکز معاینه فنی، نظارت بر عملکرد این مراکز، بررسی دقت و اعتبار تجهیزات سنجش آلایندگی، صحت کالیبراسیون دستگاههای سوختسنج، نحوه پذیرش و ترخیص خودروها و همچنین ارزیابی سایر تجهیزات فنی مراکز است.
رحمتی با تأکید بر اهمیت انجام صحیح معاینه فنی خودروها تصریح کرد: با توجه به نقش مراکز معاینه فنی در کنترل میزان آلایندگی ناشی از گازهای خروجی اگزوز خودروها، این مراکز بهصورت مستمر تحت پایش و نظارت کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست قرار دارند.