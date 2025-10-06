به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی و برقراری عدالت فرهنگی در مناطق حاشیه شهر، کتابخانه سیار اداره کل کتابخانه‌های خراسان شمالی هر روز با دوهزار جلد کتاب به یکی از روستا‌ها می‌رود.

امین برفه‌ای کتابدار کتابخانه سیار گفت: کتابخانه سیار به صورت کلی با ده هزار جلد کتاب دارد که تعدادی داخل خودرو و تعدادی در کتابخانه مرکزی و کتابخانه آیت الله مهمان نواز هست که بچه‌های مدرسه می‌توانند از ان استفاده کنند.

کتابخانه سیار این سری به منطقه باقرخان ۳ در حاشیه شهر بجنورد رفته است.