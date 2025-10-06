

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد مهدی نیکونژاد گفت: علی رغم توجه ویژه شورای ششم به سازمان آتش نشانی و افزایش ۵ برابری اعتبارات و تجهیزات از سال ۱۴۰۰ تا کنون نسبت به ادوار گذشته شورا این سازمان هنوز با کمبود‌های اعتباری و تجهیزاتی زیادی مواجه می‌باشد و لازم است به صورت خاص در خصوص چارت تشکیلاتی و تکمیل نیروی انسانی سازمان آتش نشانی یزد فکر اساسی برداشته شود.

نیکونژاد در مراسم تجلیل از آتش نشانان از دکتر بابایی استاندار یزد خواست تا با پیگیری از طریق وزارت کشور مراحل جذب گزینش و استخدام تعداد ۹۷ نیروی جدید عملیاتی و تازه نفس آتش نشان را که مجوز استخدام آنها از سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ شده است را در دستور کار مدیران خود قرار دهد و تلاش کنند که با سرعت بیشتر و در زمان کمتر فرایند استخدام این نیرو‌ها طی شود امید است با ورود نیروی انسانی جوان و آموزش دیده، از فشار کاری و ماموریت‌های متعدد وارده بر نیرو‌های شاغل سازمان که ایثارگرانه در حال خدمت هستند کاسته شود

نماینده شورا در سازمان آتش نشانی گفت: در سال گذشته به اتفاق سرکار خانم زارع از تمامی ۱۳ ایستگاه آتش نشانی یزد بازدید به عمل آورده به نحوی که از نزدیک و به صورت میدانی با مشکلات و نواقص سازمان رو‌به‌رو شده‌ام و تمامی درخواست‌ها، نیاز‌ها و مشکلات را طی نامه‌ای مکتوب به شهردار و شورای اسلامی شهر ارسال نموده‌ام ولی معضل و درد مشترک نیرو‌های مستقر در هر ۱۳ ایستگاه آتش نشانی کمبود نیروی انسانی و گاهی تجهیزاتی می‌باشد که با همین وضعیت نیروی انسانی محدود، علاوه بر شهر یزد به سایر نقاط استان و بعضاً کشور هم خدمات رسانی میکنند

نیکونژاد در پایان ابراز امیدواری کرد: با همت مسئولان استان کمبود‌های این سازمان مرتفع شود چراکه به صورت مستقیم با جان و مال مردم در ارتباط است و اگر تامین نشود ضرر آن به همه خواهد رسید.