به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، در این رویداد با استفاده از ظرفیت ۶۶ شبکه رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی استان فارس به مخاطبان معرفی خواهد شد.

حسینعلی امیری استاندار فارس رویداد ملی ایران جان را سبب تقویت هویت ملی دانست و گفت: هم‌زمان با این رویداد ملی، ویژه‌ برنامه‌های گرامیداشت هفته حافظ و نمایشگاه بین‌المللی فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان با عنوان «شیراز اکسپو» نیز اجرا می‌شود تا هم‌زمان با معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، زمینه‌های توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان هم مورد توجه قرار گیرد.

امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای استان فارس نیز گفت: استان فارس «شیرازه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی» است و بخش عمده‌ای از داشته‌های مذهبی، تمدنی، فرهنگی، میراثی، طبیعی و اقتصادی این استان برای مردم ایران و جهان ناشناخته مانده است و این رویداد فرصتی است تا فارس به شایستگی معرفی شود.

وی افزود: دراین هفته با برنامه‌ریزی گسترده، انواع تولیدات نمایشی، مستند، گزارشی و کوتاه در قالب‌های مختلف آماده شده است و این برنامه‌ها در کنار پخش زنده از شبکه‌های رسانه ملی، مخاطبان را با ظرفیت‌های استان فارس آشنا خواهد کرد.

رئوف گفت: ۴۰۰ مستند کوتاه و ۳۷۰ مستند بلند و فیلم تلویزیونی تولید و آماده شده است.

علیرضا کیخا معاون امور استانها رسانه ملی هم با اشاره به این که فارس رویداد چهارم ایران جان است گفت: رویداد «ایران جان» فارس ایران با محور‌های راهبردی عدالت‌گستری، هویت‌محوری و پیشران پیشرفت رسانه ملی اجرا می‌شود و هر استان به مدت یک هفته مورد توجه شبکه‌های استانی، ملی و بین‌المللی رسانه ملی قرار می‌گیرد که فرصتی ارزشمند برای معرفی قابلیت‌ها و داشته‌های فرهنگی، مذهبی و اقتصادی استان‌هاست.

وی افزود: استان‌های خراسان جنوبی ، گلستان، هرمزگان وسیستان و بلوچستان مقاصد بعدی ایران جان هستند.