رویداد ملی «ایران جان» همزمان با هفته بزرگداشت حافظ از ۱۹ تا ۲۵ مهرماه در استان فارس برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، در این رویداد با استفاده از ظرفیت ۶۶ شبکه رادیویی و تلویزیونی رسانه ملی استان فارس به مخاطبان معرفی خواهد شد.
حسینعلی امیری استاندار فارس رویداد ملی ایران جان را سبب تقویت هویت ملی دانست و گفت: همزمان با این رویداد ملی، ویژه برنامههای گرامیداشت هفته حافظ و نمایشگاه بینالمللی فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری استان با عنوان «شیراز اکسپو» نیز اجرا میشود تا همزمان با معرفی ظرفیتهای فرهنگی، زمینههای توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری استان هم مورد توجه قرار گیرد.
امیر رئوف مدیر کل صدا و سیمای استان فارس نیز گفت: استان فارس «شیرازه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی» است و بخش عمدهای از داشتههای مذهبی، تمدنی، فرهنگی، میراثی، طبیعی و اقتصادی این استان برای مردم ایران و جهان ناشناخته مانده است و این رویداد فرصتی است تا فارس به شایستگی معرفی شود.
وی افزود: دراین هفته با برنامهریزی گسترده، انواع تولیدات نمایشی، مستند، گزارشی و کوتاه در قالبهای مختلف آماده شده است و این برنامهها در کنار پخش زنده از شبکههای رسانه ملی، مخاطبان را با ظرفیتهای استان فارس آشنا خواهد کرد.
رئوف گفت: ۴۰۰ مستند کوتاه و ۳۷۰ مستند بلند و فیلم تلویزیونی تولید و آماده شده است.
علیرضا کیخا معاون امور استانها رسانه ملی هم با اشاره به این که فارس رویداد چهارم ایران جان است گفت: رویداد «ایران جان» فارس ایران با محورهای راهبردی عدالتگستری، هویتمحوری و پیشران پیشرفت رسانه ملی اجرا میشود و هر استان به مدت یک هفته مورد توجه شبکههای استانی، ملی و بینالمللی رسانه ملی قرار میگیرد که فرصتی ارزشمند برای معرفی قابلیتها و داشتههای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی استانهاست.
وی افزود: استانهای خراسان جنوبی ، گلستان، هرمزگان وسیستان و بلوچستان مقاصد بعدی ایران جان هستند.