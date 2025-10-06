پخش زنده
هواشناسی خراسان جنوبی تداوم یخبندان برای صبح فردا را در ارتفاعات و مناطق سردسیر پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: همان طور که انتظار داشتیم صبح امروز وقوع اولین یخبندان پاییزه از ایستگاه سربیشه با یک درجه زیر صفر گزارش شده و با استقرار زبانههای سیستم پر فشار کماکان تداوم یخبندان برای صبح فردا در ارتفاعات و مناطق سردسیر به ویژه شهرستان سربیشه را انتظار داریم.
زارعی افزود: احتمال خسارت سرمازدگی به محصولات کشاورزی حساس به دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در نیمه شرقی استان وجود دارد و برداشت محصولات حساس به دماهای کمتر از ۵ درجه سلسیوس از جمله ذرت علوفهای، صیفی جات، محصولات جالیزی و باغی و تنظیم دما و تهیه سوخت مورد نیاز سامانههای گرمایشی، سالنهای پرورشی و گلخانهها توصیه میشود.
وی با بیان اینکه شرایط جوی هم تا پایان هفته نسبتا پایدار و یکنواخت خواهد بود گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با حداقل دمای یک درجه زیر صفر سردترین و دهسلم با حداکثر دمای ۳۵ درجه گرمترین نقطه استان و همچنین نوسانات دمایی در مرکز استان بین ۲۴ و ۲ درجه سلسیوس ثبت شد.