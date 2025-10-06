به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام قبلی مرکز مبادله، متقاضیان برای شرکت در پنجمین مرحله پیش‌فروش سکه بانک مرکزی باید تا پایان امروز دوشنبه ۱۴ مهرماه وجه خرید را واریز کنند. ثبت سفارش و درج قیمت پیشنهادی صرفاً روز سه‌شنبه ۱۵ مهرماه، از طریق سامانه معاملات سکه طلا به‌نشانی market.ice.ir امکان‌پذیر خواهد بود.

روش تعیین قیمت در این مرحله، «حراج» است؛ به این معنا که نرخ سکه از سوی خریدار تعیین می‌شود و پیشنهاد‌های با قیمت بالاتر، در اولویت تخصیص قرار می‌گیرند. زمان ثبت سفارش، تأثیری بر اولویت ندارد و همه متقاضیان می‌توانند در بازه مشخص تعداد و قیمت پیشنهادی خود را ثبت کنند.

سقف خرید برای هر کد ملی در مجموع ۱۵ قطعه تعیین شده و شامل سه سکه تمام، پنج نیم‌سکه و هفت ربع‌سکه است. اگر فردی در مرحله چهارم پیش‌فروش خرید کرده باشد، آن مقدار از سقف فعلی کسر می‌شود.

مرکز مبادله یادآور شده است که خریدارانی که پیش‌تر در سامانه ثبت‌نام و احراز هویت کرده‌اند، نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند. جزئیات تکمیلی در آگهی پیش‌فروش و از طریق وب‌سایت رسمی ice.ir منتشر خواهد شد.