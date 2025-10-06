وی با بیان اینکه از ۹۰۰ مدرسه بهره برداری شده ۱۶۱ واحد آن در لرستان احداث شده است، افزود: ایران قوی با دانش آموزان مقتدر خواهد شد و از این مدارس استعدادهای توانمندی به جامعه تقدیم می شود.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) با اشاره به افتتاح مدرسه 2 کلاسه در دلفان اضافه کرد: این خدمت صادقانه به لرستان شده و اسم زیبای بنیاد برکت و شهید حاجی زاده نام‌گذاری شده است.



فتاح اظهار کرد: ستاد اجرایی پیش از این نیز ۲ هزار مدرسه ساخته و هزار مدرسه نیز در این دوره احداث می شود و مدارس کانکسی به صورت کامل جمع آوری خواهد شد.

وی ادامه داد: هزینه تکمیل و تجهیز این مدارس نیز تامین می شود و آخرین مدرسه کانکسی بالای ۱۰ نفر در هر کجای کشور احداث خواهد شد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام (ره) یادآور شد: ۲۵۰ هزار بسته آموزشی در مناطق محروم و ۱۰ هزار بسته نیز برای معلمان توزیع می شود.