به همت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، ۶۰ کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ به همت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تکاب و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و با مشارکت معدن طلای آقدره این شهرستان ۶۰ کیلومتر راه روستایی بهسازی و آسفالت شد.
صابر برهانی رییس اداره راهداری و حمل و نقل جادهای تکاب در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: ۶۰ کیلومتر از راههای روستایی تکاب به همت حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی، فرماندار تکاب و مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان و با مشارکت معدن طلای آقدره این شهرستان بهسازی و آسفالت شد.
وی گفت: با اتمام آسفالت و بهسازی این راهها ۸۰۰ خانوار روستایی از نعمت راه ارتباطی مناسب بهرهمند خواهند شد.
ارسلان سکری مدیرکل راه داری و حمل و نقل جادهای استان آذربایجان غربی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: طی تفاهم نامه فی مابین معدن طلای آقدره تکاب و اداره کل راهداری استان و پیمانکاران منطقه، مقرر شد ۵۰ کیلومتر راه روستایی در ۱۳ روستای تکاب آسفالت و ۱۰ کیلومتر راه روستایی نیز روکش شود.
وی گفت: عملیات بهسازی و آسفالت راه روستاها آغاز شده و در چندین روستا به اتمام رسیده است.
حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی گفت: شاخص برخورداری از راههای روستایی در تکاب ۱۰ استانی بود که با آسفالت این ۶۰ کیلیومتر این رقم به رتبه ۴ استانی ارتقاء خواهد یافت.
وی گفت: انشاء الله تلاش خواهیم کرد تا تمامی روستاهای شهرستان از نعمت راه مناسب برخوردار شوند.