ورزشکار سپیدانی بهعنوان تنها نماینده استان فارس در ترکیب تیم ملی گلبال قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، علیرضا گودرزی اردکانی با هدف حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا تا ۲۰ مهر در دهمین مرحله اردوی آمادهسازی تیم ملی گلبال حضور دارد.
پس از پایان اردو، تیم ملی کشورمان از ۲۰ تا ۳۱ مهر برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا راهی کشور پاکستان خواهد شد.
تیم ملی ایران در گروه A با تیمهای تایلند، استرالیا، عراق و عربستان سعودی همگروه شده است. گروه B نیز شامل تیمهای کره جنوبی، چین، قزاقستان، پاکستان و ازبکستان است.