واژگونی ساینا در نطنز پنج مصدوم داشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اورژانس استان اصفهان گفت: حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در شهرستان نطنز پنج نفر را راهی بیمارستان کرد و بالگرد اورژانس برای انتقال سریع مصدومان به کار گرفته شد.
علیرضا زمانپور افزود: ساعت ۷:۲۰ صبح امروز حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی ساینا در شهرستان نطنز گزارش شد که به دنبال این اتفاق پنج نفر مصدوم شدند.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از اعلام حادثه، نیروهای امدادی به محل اعزام شدند و برای انتقال چهار نفر از مصدومان بالگرد اورژانس استان اصفهان به سمت بیمارستان خاتمالانبیا نطنز حرکت کرد.
سرپرست اورژانس استان اصفهان گفت: یکی از مصدومان این سانحه در بیمارستان عمل جراحی شد و وضعیت سایر مصدومان تحت مراقبت پزشکی قرار دارد.
وی با اشاره به آمادگی کامل گروههای امدادی برای ارائه خدمات سریع و مؤثر به مصدومان، بر رعایت احتیاط در رانندگی، بهویژه در ساعات اولیه صبح و مسیرهای خارج شهری تأکید کرد.