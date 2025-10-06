پخش زنده
در نشستِ شورای آموزش و پرورش استان، مشکلاتِ مدارس شبانه روزی بررسی شد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان ،معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان درجلسه شورای آموزش و پرورش استان کرمان اعلام کرد: بیش از ۳۸ هزار نفر از دانش آموزان متوسطه استان کرمان در مدارس شبانه روزی تحصیل میکنند وبه حمایت ویژه برای ارتقای امکانات مدارس شبانهروزی و فنیوحرفهای نیاز است.
ابوالحسن خسروشاهی افزود:: از مجموع ۲۸۴ هزار و ۱۳۳ دانش آموز متوسطه اول و دوم تعداد ۳۸ هزار و ۱۱۲ نفر در مدارس شبانه روزی تحصیل میکنند که از این تعداد ۱۹ هزار و ۵۰۰ نفر شامل ۱۰ هزار و ۷۰۰ نفر دختر و ۸ هزار و ۸۰۰ نفر پسر در خوابگاههای شبانه روزی هستند وهزینههای تغذیه این دانشآموزان شامل صبحانه، ناهار و شام در مجموع حدود ۱۸۶ هزار تومان در روز برآورد سرانه شده است.
وی تصریح کرد: هزینه غذای روزانه این دانشآموزان افزون بر ۳ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان و هزینه غذای یک ماه آنان حدود ۷۲ میلیارد تومان برآورد شده که از این میزان، وزارت آموزش و پرورش ۶۸ میلیارد تومان و استان ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کردهاست.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به مشکلات موجود در زمینه نوسازی و بهسازی تجهیزات مدارس شبانهروزی ادامه داد: با وجود این پرداختها، نیاز جدی به نوسازی و تجهیز مدارس، به ویژه خوابگاهها و وسایل بهداشتی و ورزشی وجود دارد، اعتبارات کنونی برای این بخشها کفایت نمیکند و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش استان کرمان افزود: برخی خوابگاهها به علت نبود امکانات مناسب، وضعیت مطلوبی ندارند و دانشآموزان در شرایطی نامناسب و بدون تختهای کافی اسکان یافتهاند که نیازمند توجه ویژه و حمایت بیشتر مسئولان است.