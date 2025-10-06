کارشناس هواشناسی اعلام کرد: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، طی چند روز آینده وضعیت جوی در سطح استان قزوین پایدار خواهد بود و آسمانی صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

پایداری جوی در قزوین تا پایان هفته؛ وزش باد و احتمال گرد و غبار در راه است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مریم بهروزی افزود: در روز‌های پایانی هفته، به‌ویژه چهارشنبه و پنج‌شنبه، وزش باد‌های غربی در سطح استان آغاز خواهد شد که در مناطق غربی استان، سرعت باد نسبتاً زیاد خواهد بود. همچنین احتمال وقوع گرد و غبار محلی در این مناطق وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گفت: با توجه به پایداری جو، بهروزی توصیه کرد که آبیاری باغات کاهش یابد تا از آسیب به محصولات جلوگیری شود. همچنین با توجه به افزایش جمعیت مگس زیتون، برداشت سریع‌تر زیتون کنسروی در دستور کار باغداران قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته، هوای گرم در استان مستقر خواهد بود و انتظار می‌رود شاهد افزایش نسبی دما باشیم.