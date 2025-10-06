پخش زنده
تپه تاریخی «بی باغلی» یکی از آثار شاخص دوره نوسنگی در شمال استان اردبیل است که در سال ۱۳۸۶ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رئیس گروه باستانشناسی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل گفت: تپه بی باغلی در مسیر ارتباطی تاریخی اردبیل- مغان- دربند قرار گرفته است و کاوش این تپه اولین محوطه نوسنگی استان است که لایهنگاری باستانشناسی در آن انجام میشود.
سید روحالله محمدی افزود :این تپه تاریخی یکی از آثار شاخص دوره نوسنگی در شمال استان اردبیل است و با توجه به اهمیت آن ، در سال گذشته گمانهزنی باستانشناسی به منظور تعیین عرصه و پیشنهاد حریم در این محوطه انجام شد.
وی با اشاره به اینکه تپه تاریخی بی باغلی در سال ۱۳۸۶ با شماره ۱۹۳۷۴ در فهرست میراث ملی به ثبت رسیده است ، تاکید کرد: کاوش این تپه تاریخی نیز در حال حاضر به منظور مطالعه و شناخت روند روستانشینی و فرآیند نوسنگی شدن منطقه انجام میشود.
رئیس گروه باستانشناسی اداره کل میراثفرهنگی استان اردبیل گفت : انتظار میرود در پی کاوش تپه تاریخی بی باغلی نتایج قابل توجهی در مورد حیوانات اهلی شده منطقه مغان در دوره نوسنگی، روابط فرهنگی منطقه مغان با مناطق همجوار و قفقاز جنوبی، فناوری تولید سفال و معماری در دوره نوسنگی به دست بیاید.
محمدی افزود:کاوش باستانشناسی در تپه تاریخی بی باغلی شهرستان بیلهسوار ، از ۲۶ شهریور ماه آغاز شده است و تا آخر مهرماه ادامه دارد.