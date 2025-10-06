به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ فرماندار زرنددر این باره گفت: این طرح برای ایمن سازی حمل و نقل ریلی و توسعه اقتصادی منطقه اهمیت زیادی دارد وتثبیت شن‌های روان در محور حیاتی راه آهن سیریز زرند با سرمایه‌گذاری ۳۰ میلیارد تومانی و با مشارکت شرکت راه آهن، در مدت زمان ۳ سال اجرا می‌شود

همت ایزدی، ادامه داد:با تثبیت شن‌های روان و کاشت انواع گونه‌های تاغ، طغیان شن‌های روان مهار می‌شود.

علیرضا ابوالحسنی مدیرکل منایع طبیعی استان کرمان نیز گفت: برای مهار کردن شن‌های روان و راه‌آهن در استان کرمان در سالهای اخیرطرحهای مختلفی برای تثبیت شن‌های روان و بیابان‌زدایی در مناطق مختلف به ویژه در مناطق یزدان‌آباد و سیریز زرند اجراشده است.

محمد منصوری رئیس راه آهن زرند هم گفت: با اجرای این طرح گام ارزشمندی در ایمن سازی خطوط ریلی حوزه شهرستان زرند برداشته می‌شود.