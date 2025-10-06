پخش زنده
امروز: -
طرح جهاد آبرسانی در روستاهای آذربایجانغربی اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی در خصوص روند اجرای طرح جهاد آبرسانی به روستاهای دارای تنش آبی استان گفت: این طرح با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و پایدار برای روستاهایی که بدون آب بهداشتی بوده یا نیازمند بازنگری در تأسیسات آبرسانی هستند، تدوین و در سطح کشور اجرایی شده است.
مجتبی نجفی افزود: با انعقاد تفاهمنامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) در وزارت نیرو، عملیات اجرایی آبرسانی به هفت هزار و ۱۳۸ روستا که روستاها بر اساس اولویتهای تأمین آب آشامیدنی، کیفیت آب و محدودیتهای شبکه توزیع طبقهبندی شدهاند، در مرحله اول آغاز شد.
نجفی اظهارکرد: در استان آذربایجانغربی، قرارداد اجرای این طرح برای ۳۷۹ روستا با جمعیت ۱۷۹ هزار نفر و پنجاه و دو هزار ۷۵۰ خانوار با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) به مبلغ اولیه نه هزار و ۶۶۶ میلیارد ریال در زمستان سال ۱۴۰۰ منعقد شد که هماکنون درحال اجراست.
وی گفت: این پروژه در شهرستانهای سردشت، پیرانشهر، میاندوآب، شاهیندژ، بوکان، شوط، پلدشت و چایپاره در قالب مجتمعهای چندروستایی اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی تصریح کرد: تاکنون ۴۵ روستا به صورت مستقیم به بهرهبرداری رسیده و از نعمت آب آشامیدنی پایدار و بهداشتی بهرهمند شدهاند. نجفی افزود: همچنین، حجم ذخیره آب ۷۰ روستای شهرستان میاندوآب از طریق احداث مخزن و حفر و تجهیز چاههای مجتمع افزایش یافته که پس از تکمیل خط انتقال، به طور کامل وارد مدار بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجانغربی اضافه کرد: عملیات اجرایی پروژه همچنان در جریان است و تلاش میشود تمامی روستاها درکوتاهترین زمان ممکن از خدمات این طرح بهرهمند شوند.