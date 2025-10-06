به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در همایش ملی فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان‌شمالی که با حضور استاندار خراسان‌شمالی، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بهرامن، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و عباس کاظمی رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌شمالی در حال برگزاری است، از ۱۲۰ فرصت سرمایه‌گذاری در استان رونمایی شد.

در این همایش، همچنین سند توسعه استان که به‌طور جامع و بر اساس نیاز‌های منطقه‌ای طراحی شده است، به‌طور رسمی معرفی شد.

این سند به‌عنوان راهبرد اصلی برای توسعه پایدار و تسهیل روند سرمایه‌گذاری در استان خراسان‌شمالی ارائه شده است.

یکی دیگر از دستاورد‌های این همایش، رونمایی از زعفران کارت بود.

این کارت به منظور تسهیل در فرآیند خرید و فروش زعفران، از محصولات استراتژیک استان، طراحی شده و قرار است از آن به عنوان ابزاری برای حمایت از تولیدکنندگان و بهبود فرآیند‌های تجاری استفاده شود.