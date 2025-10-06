پخش زنده
مدیر آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز از اهدای ۲ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار، توسط دانش آموزان مدارس این ناحیه آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روح الله دانشی گفت: با هدف پشتیبانی از دانشآموزان کمبرخوردار و جلوگیری از عقبماندگی تحصیلی دانش آموزان کم برخوردار، ۲ هزار بسته نوشتافزار با مشارکت دانش آموزان مدارس ناحیه سه اهواز تهیه و در قالب پویش مهر همدلی به گروه هدف اهدا شد.
وی با اشاره به اهمیت تأمین ملزومات آموزشی برای موفقیت تحصیلی، بر عزم آموزش و پرورش ناحیه سه اهواز برای حمایت همهجانبه از دانشآموزان مناطق محروم تأکید کرد و افزود: توزیع این بستههای نوشتافزار، گامی هرچند کوچک در مسیر کاهش دغدغههای خانوادههای محترم و ایجاد فرصت برابر آموزشی برای تمامی فرزندان این سرزمین است.
دانشی با بیان اینکه پویش همدلی با استقبال گسترده اولیای دانشآموزان و فرهنگیان منطقه مواجه شد، اظهار داشت: امیدواریم با مشارکت و یاری خیران و نیکوکاران بتوانیم با تهیه و توزیع ملزومات تحصیلی، در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و جلوگیری از ترک تحصیل آنها به عنوان آینده سازان ایران، گام برداریم.