قائم‌مقام بیمه مرکزی با اشاره به اجرای طرح راننده‌محور شدن تخلفات رانندگی گفت: این اقدام برای صیانت از بیمه‌گذاران کم‌خطر و افزایش هزینه بیمه رانندگان پرخطر، طبق قانون بیمه شخص ثالث و با همکاری پلیس راهور فراجا انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید مشعلچی، قائم‌مقام بیمه مرکزی، در همایش تقدیر از «کارشناسان برتر کروکی‌ساز» و «رانندگان قانونمند»، بر اهمیت هم‌افزایی میان نهاد‌های بیمه‌ای و انتظامی برای شفافیت و تسریع رسیدگی به پرونده‌های تصادفات و افزایش دقت در ثبت اطلاعات حوادث تأکید کرد.

مشعلچی با اشاره به نقش کروکی‌های دقیق و منظم در شفاف‌سازی حوادث و تسریع فرآیند‌های بیمه‌ای، افزود: طرح «کروکی آنلاین» پروژه مشترک بیمه مرکزی، فراجا و یک شرکت پیمانکار است که با هدف حذف کروکی‌های کاغذی، تجمیع داده‌ها در سامانه‌ها و استفاده از هوش مصنوعی برای سیاست‌گذاری بهتر، کنترل دقیق‌تر و شفافیت بیشتر اجرا می‌شود.

وی گفت: بیمه مرکزی اقدامات لازم از جمله تأمین بودجه، خرید و ترخیص تجهیزات و کمک به آموزش نیرو‌ها را انجام داده و با تجمیع داده‌ها میان مرکز داده فراجا و بیمه مرکزی، رسیدگی به پرونده‌های قضایی نیز تسریع خواهد شد.

به گفته مشعلچی، اجرای طرح «کروکی آنلاین» علاوه بر تسریع رسیدگی بیمه‌ای و قضایی، امکان دسترسی مردم به اطلاعات مربوط به سوابق تصادف و اصالت خودرو را از طریق سامانه‌های خرید و فروش خودرو فراهم می‌کند.

قائم‌مقام بیمه مرکزی در پایان با اشاره به برنامه راننده‌محور شدن تخلفات رانندگی در ماه‌های آینده گفت: این اقدام برای صیانت از بیمه‌گذاران کم‌خطر و افزایش هزینه برای رانندگان پرخطر طبق قانون بیمه شخص ثالث، با همکاری پلیس راهور فراجا انجام خواهد شد و گامی مهم در پیشگیری از حوادث رانندگی و فرهنگ‌سازی تقدیر از رانندگان کم‌خطر در مسیر‌های درون‌شهری و بین‌شهری است.